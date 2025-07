A One Magyarország megszünteti az együttműködést Majkával a fejbelövéses jelenet miatt

A One Magyarország lezárja márkanagyköveti együttműködését Majkával - írta a cég közleménye alapján a Kreatív. Azt írták, „az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus Fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG Csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel.”

A cég hozzátette, elkötelezettek a politikai és világnézeti semlegesség, valamint a társadalmi sokszínűség tiszteletben tartása mellett.

„Amellett, hogy mindenkinek joga a szabad véleménynyilvánítás és a vállalat támogatja az alkotói szabadságot, ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a márkát olyan személyek képviseljék, akik tiszteletben tartják a társadalom minden tagját, kortól, nemtől, vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül.”

Azzal érveltek, a One-nak négymillió ügyfele van, ezért távol kell tartaniuk magukat minden politikai megnyilvánulástól, és el kell utasítaniuk a társadalmat megosztó, erőszakos vagy erőszakra buzdító szélsőséges magatartást, mert ezek nem egyeztethetőek össze a társaság szellemiségével.

A One volt az egyik cég, amelyet a Magyar Nemzet számon kért a szponzoráció miatt. Az OTP és a Hell is kapott, utóbbiaknak még Menczer Tamás is nekiment, noha mindkét cég azt írta, nem is szponzorálják Majkát.

Majka a Campus Fesztiválon is előadta a Csurran cseppen című számát, és egy ponton lelőtték a Bindzsisztán korrupt miniszterelnökét alakító Majkát. A kormányoldali média egyértelműen Orbán Viktorral azonosította Bindizstán miniszterelnökét, Majka pedig ezek után az új ellenség lett.