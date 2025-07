A szakértők szerint ezer sebből vérzik a debreceni CATL-gyár hatósági engedélye, az azt kiadó kormányhivatal szerint ezek előítéletes vélemények

A debreceni CATL-gyár hatósági engedélyét hiányosnak és jogszerűtlennek ítélő szakvélemények kizárását kéri a bíróságtól a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal – írja a Telex. Az engedélyt kiadó hivatal szerint a szakértők előítéletes véleményt alkottak, nem tudtak objektíven mérlegelni. A szakvéleményeket egyébként maga a bíróság kérte be azért, hogy kiderüljön, egyáltalán pereskedhetnek-e a helyiek a szerintük hibás, a beruházás nagyságát alábecsülő engedély miatt.

Fotó: Balázs Zsuzsanna

Két szakértőt kértek fel, két szakvélemény készült, ezek számos kifogást találtak. Arra jutottak, hogy sem a vízhasználattal, sem a zajszennyezéssel, sem a környék vízháztartására és élővilágára gyakorolt hatásával kapcsolatban nincsenek kielégítő válaszok a hatályos engedélyben. A szakvélemények azt is megemlítik, hogy az akkugyárnak kiadott környezethasználati engedély elkészítésekor nem végezték el a jogszabályokban előírt vizsgálatokat, és a gyár hatásterületét több szempontból hibásan határozták meg. Az egyik szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az engedély nem foglalkozott a gyár bejövő és kimenő kamionforgalmával sem.

A kormányhivatal többek között azzal érvel a szakvélemények kizárása mellett, hogy szerinte a szakértők „nem vizsgálták meg az összes iratanyagot”, illetve a felek nem vehettek részt a szakértők helyszíni szemléjén. Az ez utóbbit szintén furcsálló civilek ügyvédje szerint az indítvánnyal a hatóság az „utolsó fűszálba kapaszkodik”.

Az eljárásnak nagyon komoly tétje van, hiszen ha visszavonják az engedélyt, az üzemben hivatalosan nem kezdődhetne meg az akkumulátorgyártás. Persze a Samsung gödi üzemében sem történt semmi, amikor a bíróság felfüggesztette az engedélyét.

A CATL-beruházással más problémák is vannak: a Telex írta meg június végén, hogy a cég felfüggesztette a második gyáregység építését, ami előkészítési fázisban van. A cég akkor ezt úgy kommentálta, hogy „felülvizsgálják a Debrecenben tervezett második cellagyár technológiáját és beruházási ütemtervét”, de hozzátették: „a második ütem megvalósulása azonban sosem kérdőjeleződött meg”. Azt a cáfolatnak is beillő közleményt aztán a társaság saját maga cáfolta meg a július 10-én publikált pénzügyi beszámolójával, amely úgy fogalmaz: „A beruházás I. fázisára vonatkozó projekt továbbra is az ütemterv szerint halad, tervezett 2025-ös befejezéssel (…) Annak ellenére, hogy a II. fázis felfüggesztésre került, az I. fázis várható befejezése és az ügyfelek igénye nem érintett.”

A gyárról emellett olyan hírek is megjelentek, hogy elkezdtek magyar munkavállalókat elbocsátani. Ezt szintén próbálták cáfolni, ám az ügyben hatósági eljárás indult, és a Telex értesülései szerint kormányzati szintről is odaszóltak a cégnek, hogy ilyet nem lehet csinálni – ezután leállították a kirúgásokat.