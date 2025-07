Kőkemény kihívásokat garantáló szombat közeleg, nem kizárt, hogy muszáj lesz kiadni a piros riasztást

Akár 100 km/h feletti széllökések, nagyobb méretű jég és felhőszakadás is kísérheti a szombati viharokat – derül ki az Időkép friss előrejelzéséből.

Előbb azonban azt kell megemlíteni, hogy a hőség is szombaton tetőzik az ország nagy részén. Nem akárhogyan, hiszen délkeleten 40-41 fok is lehet – emiatt Békés és Csongrád-Csanád megyékben már most piros figyelmeztetés van érvényben.

A hidegfront mindeközben rendületlenül közeleg, ezért egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok, a délutáni, késő délutáni óráktól hevesek is.

Szegedi életkép 2025. július 7-én Fotó: Oláh Tamás/MTI/MTVA

Emiatt a HungaroMet egyelőre az ország nagy részére másodfokú, azaz narancs riasztást adott ki.

Mindazonáltal az igen bizonytalanul mozgó hullámzó hidegfrontban később a heves zivatarokra érvényes piros riasztás kiadása is indokolt lehet – hivatkozik a szolgálat jelentésére az Időkép.

Hogy így lesz-e, vagy sem, még nem tudhatjuk, de annak alapján, ami július 7-én történt ebben az orszában, biztos, hogy célszerűbb észnél lenni!