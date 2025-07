Rettentően sajnáljuk – így reagáltak a South Park-osok arra, hogy Donald Trump apró szerve miatt kiakadt a Fehér Ház

Trey Parker és Matt Stone, a South Park sorozat alkotói a Guardian híre szerint reagált a Fehér Ház felháborodott nyilatkozatára, amely azután jelent meg, hogy a 27. évad premierjében feltűnt Donald Trump karaktere. Az amerikai elnököt igen apró pénisszel ábrázolták, aki a sátánnal is ágyba bújik, utóbbi ráadásul be is szól neki a genitáliái mérete miatt.

Mint a 444 is megírta, az Entertainment Weekly kérdésére a Fehér Ház szóvivője, Taylor Rogers azt mondta, „a baloldal képmutatásának nincs vége, hiszen évek óta támadják a sorozatot a sértő tartalmai miatt, most viszont hirtelen dicsérik azt”. Szerinte „ahogy a baloldalnak, úgy a South Park alkotóinak sincs hiteles vagy eredeti mondanivalója”. Azt írta, a műsor több mint 20 éve nem releváns, és unalmas ötletekkel próbál kétségbeesetten figyelmet szerezni. A szóvivő ezután kiállt az elnök elnöki tevékenysége mellett, szerinte egyetlen huszadrangú műsor sem tudja megakadályozni „Trump sikersorozatát”.

Rettentően sajnáljuk – mondta most Trey Parker, amikor a fentiekkel szembesítették a Los Angeles-i ComicCon panelbeszélgetésén, és közben pont úgy nézett, ahogy el lehet képzelni: mint aki ennél kevésbé még semmit sem sajnált.

Parker a beszélgetésen azt is megemlítette, hogy az epizóddal kapcsolatban kaptak egy üzenetet a producereiktől. Éspedig arról, hogy ki fogják majd blőrözni a péniszt. Amire az alkotók azt válaszolták, hogy ez nem fog megtörténni.

Matt Stone hozzátette, úgy döntöttek, szemeket raknak a péniszre, ezáltal sajátos karaktert kap.

A botrány a Guardian-cikk szerint röviddel azután robbant ki, hogy Parker és Stone 1,5 milliárd dolláros szerződést írt alá a Paramounttal, ez idő alatt további 50 új South Park-részt kell készíteniük.