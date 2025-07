Hegyek és nyelek – Orbán igen alaposan elmagyarázta a Harcosok Klubjában, miért kellenek a digitális körök

Orbán Viktor vasárnap délelőtt a Harcosok Klubja zárt csoportba is beköszönt, hogy kiadja az ukázt, hogy csatlakozásra buzdítson és nem utolsó sorban elmagyarázza, miért is kellettek a Digitális Polgári Körök a HK-k után. Főleg annak fényében, hogy 20 nappal ezelőtt Orbán kommunikációjának központjában a harcok, a harcolás állt, most pedig azt posztolta Facebookra, hogy a rombolásnak vége. Mindenesetre nem csak ez az egy zavaros elem van az összképben, mondom is.

Fotó: Kristóf Balázs

Nos az orbáni gondolatmenet szerint a Harcosok Klubja, akik a közvetlen csatát vívják, jelentik a dárda hegyét. Egy dárda azonban nem dárda egy valamire való nyél nélkül. Ez lesz a DPK.

„A harcosok klubja és a Digitális Polgári Körök olyanok, mint a dárda hegye és a nyele. Próbáld meg nyél nélkül célba juttatni a dárda hegyét. És hegye nélkül a dárda csak egy haszontalan bot. Valahogy így.”

Ezzel a faék egyszerűségű logikával magyarázza a Harcosainak az új felállást, ami szerint majd a nyél, vagyis a DPK fogja őket célba juttatni. És itt az újabb zavaros elem, hiszen elviekben a DPK feladata az építés lesz, nem a rombolás. Ők nem harcolni fognak, de mégis célba juttatják a harcosokat, mint egyfajta digitális tábornokok?!

Majd megismételte a tusnádfürdői beszédében is elhangzottakat, miszerint ma 106 körzetből 80-at nyernének, de ez kevés, hiszen a cél a 2022-es választási eredmény, amikor is 87 körzetet nyertek és olyan győzelmet arattak, ami még a Holdról is látszott. Mindezt úgy, hogy ez egyáltalán nem valami acélos eredmény. A korábbi választási eredmények alapján azt is mondhatnánk: a cél a kötelező minimum.

2022-ben valóban 87 egyéni választókörzetben tudtak győzedelmeskedni.

2018-ban 91 egyéni választókörzetet hoztak el.

2014-ben pedig 96-ot.

Merjünk nagyot álmodni. Vagy valami ilyesmi.

Mindenesetre Orbán Viktor vasárnap sem fog pihenni, miután délelőtt hazautazott Tusnádról, a kínai parlament elnökével fog tárgyalni a Karmelitában. „Nincs megállás, zakatol a verkli”.