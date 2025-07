Az is a világháború előjele lehet, ha a fegyveres konfliktusok száma emelkedni szokott, és felerősödik a fegyverkezési verseny. Ez történik most. Ilyenkor a nagy geopolitikai blokkok lezárják a piacaikat egymás előtt, és felerősödik a migráció is, utóbbi ma 300 millió embert érint.