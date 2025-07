Orbán szerint világcsúcs, hogy Magyarország 24 óra alatt két vébédöntőt is elveszített

Orbán Viktor kedden még optimistán állt hozzá a női és a férfi vízilabdavébé döntőihez:

Aztán, miután a női válogatott szerdán 12-9-re kikapott Görögországtól, a férfiak pedig 15-13-ra veszítettek Spanyolország ellen, Orbán így értékelte a mérkőzéseket:

Pedig a győzelmi kényszerben lévő miniszterelnök tavaly a számára lezárt uszodában adott interjújában még így fogalmazott a bajnokesélyesek mentegetésével kapcsolatban:

„A magyar tud valami mást is. Azt, hogy a bajnok, az egy másik kategória. Az ezüstöt meg a bronzot kis távolság választja el. De az ezüstöt az aranytól egy világ választja el. Jól szerepelni, ügyesnek lenni, és ezért nyerni egy érmet, az egy dolog. De legyőzni az egész világot, az egy másik dolog. A győzelem, az egy lelki alkat, az egy képesség.”

Orbán Viktor interjút ad a házi sportdiplomatájának, Szöllősi Györgynek a lezárt Duna Arénában 2024 nyarán Fotó: Orbán Viktor/Youtube

Illetve azt is mondta, hogy:

„Aki győzni akar, azt semmi nem zavarhatja meg, főleg nem pszichologizál, hogy teher van rajta, meg mit fognak gondolni. Teljesen mindegy, ha a Föld összeér az éggel, akkor is nyerni fogok. Ez az, ami a bajnokot megkülönbözteti mindenki mástól. Vannak lelki betegségekre utaló nyelvi fordulatok a magyar sportban is, például az esélyesség terhe. Holott a teher az esélytelenség, nem az esély. A kudarcok mentegetésének is van egy kultúrája Magyarországon, ami lehangoló, bár jószándék van mögötte. Ha valami nem sikerül, azonnal mentegetjük a sportolót. Ezzel valójában degradáljuk is. A sportolónak nincs szüksége arra, hogy mentegessük. Mert ő komoly férfi, illetve komoly hölgy, aki a kudarcot is el tudja viselni. Nem kell pelenkázni, nincs erre semmi szükség. Meg akartam csinálni, ez most nem sikerült, majd legközelebb megcsinálom.”

Orbán egyébként annak ellenére, hogy a fél életét a futballpályák körül töltötte, és a legnagyobb szenvedélye a labdarúgás, még – még laikus szemmel nézve is – megdöbbentően rosszul méri fel a helyzetet a sporttémájú interjúiban, pláne amikor úgy lelazul, mintha egy kocsmapultnál futballokoskodna. A csúcs tavasszal a Trollfocinál jött el, amikor Orbán azt jósolta, hogy 2030-ban foci-vb-döntőt játszunk majd. (A dátumot azóta kijjebb is tolta.)