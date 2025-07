Kikapcsolták az áramot a siófoki kézilabdaklubnál, az állami támogatással épült sportszálló bérlőinek menniük kell

Hajlék nélkül maradhatnak a siófoki kézilabdaklub Kiss Szilárd Sportszállójának szobabérlői. Ugyanis a létesítményben, ahogy a sportcsarnokban is, kikapcsolták a villanyt, a hírek szerint jelentős, 130 millió forintos tartozás miatt. A Magyar Narancs cikke szerint bérlők írásos tájékoztatást nem is kaptak, csak szóban közölték velük, hogy július 31-ig ki kell költözniük – miközben a nyári szezonban a tóparti városban lényegében lehetetlen szállást találni. A lapot három bérlő kereste meg, egyikük elmondta, hogy július 14-én arra ment haza: az épületben nincs áram. Azóta ők hárman a munkahelyeiken vagy barátaiknál tusolnak, töltik a telefonjaikat, a ruháikat mosodába kell vinniük.

A sportszállót 2013-ban az akkor emberierőforrás-minisztérium 250 milliós támogatásával építették meg. A lap munkatársának a szálló telefonszámán megerősítették, hogy a létesítmény nem üzemel (de a telefont felvevő nyomban felajánlotta, hogy van egy saját privát apartmanja).

A siófoki női kézilabdacsapatnál a 2010-es években jól ment a szekér, 2019-ben EHF-kupát nyertek – két évvel később is döntőt játszottak –, az államnak köszönhetően dőlt a pénz is: 2016-ban például 1,9 milliárd forint költségvetési pénz érkezett a sportcsarnok befejezésébe, majd megvásárolták Siófoktól a sportkomplexumot, amit 2041-ig a klub üzemeltethet. A pénzügyi problémák a 2022-23-as szezonban kezdődtek, már a klubot működtető társaság már a NAV legnagyobb adósainak listáján is szerepel 100 millió forintot meghaladó adótartozással.

A lap kereste Fodor Jánost, a klub elnökét – akiről úgy tartják, hogy jelentős fideszes kapcsolatai vannak, nagyon jóban van még Orbán Viktorral is –, hogy miért szűnt meg az áramellátás a létesítményben, és mikorra várható a helyzet normalizálódása, de nem kaptak választ.