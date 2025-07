Már öt helyen dúl a tűzvész Görögországban, miközben nem csillapodik a hőség

Görögország továbbra is öt jelentős tűzzel küzd az ország különböző pontjain, miközben várhatóan továbbra is rendkívül magas marad a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint vasárnap a hőmérséklet elérheti a 44 °C-ot. Vasziliosz Vathrakojannisz, a tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a helyzet javult egy „egész éjszakás küzdelem” után, de arra figyelmeztetett, hogy vasárnap továbbra is „rendkívül nagy” az újabb tűzesetek kockázata. Ezen a nyáron ez már a harmadik hőhullám, hat napja tart, és a hőmérséklet időnkét eléri a 46 Celsius-fokot is.

Athén közelében, Krioneriben küzdenek a lángokkal. Fotó: COSTAS BALTAS/Anadolu via AFP

Görögország klímavédelmi és polgári védelmi minisztere, Jannisz Kefalojannisz korábban így nyilatkozott: „Vannak sérült tűzoltók, emberéletek forogtak veszélyben, ingatlanok égtek le, és erdőterületek semmisültek meg.” Vasárnap is erős szél nehezítette a lángok megfékezését. Görögország hivatalosan segítséget kért az EU Polgári Védelmi Mechanizmusától hat tűzoltó repülőgép formájában.

Házak is kiégtek Krioneriben. Fotó: AYHAN MEHMET/Anadolu via AFP

Attikában – Athén térségében – a szombaton Afidnesben keletkezett tűz gyorsan átterjedt Droszopígi, Krioneri és Ágiosz Sztefanosz településekre, lakókat kényszerítve menekülésre. Kithirán a tűz gyorsan elterjedt Pitsinades faluból. Előzetes becslések szerint a sziget mintegy 20 százaléka érintett a tűzben. Évia szigetén a hatóságok szerint a Pisszonához közeli tűz szombaton „ellenőrizhetetlenné” vált. Hat tűzoltót szállítottak kórházba égési sérülésekkel és füstmérgezéssel, több falu pedig áram nélkül maradt. Messzéniában is tűz ütött ki Trifylia Polithea területén szombat reggel, és a nap folyamán felerősödött. A hatóságok jelentős károkról számoltak be lakóépületekben és mezőgazdasági területeken. Kréta szigetén, Hania régióban a tűzoltók egy 20 kilométer hosszú tűzfronttal küzdenek, amely erdőterületeken, méhkaptárokon, terményeken és állatállományon söpört végig.

(BBC)