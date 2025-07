Szétesett a jobboldal abban a városban, ahol Orbán szerint csak valami „marhaság” miatt kaphatna ki a Fidesz

Amikor Orbán Viktor áprilisban villámlátogatást tett a Pest megyei Pilisvörösváron, még betonbiztos támogatóként tekintett a 14 ezer fős településre: „Mindig úgy számoltam Vörösvárral, hogy ha valami nagy marhaságot nem csinálunk, és a Jóisten nem veszi le rólunk a kezét, akkor ez egy olyan vidék, ahol nekünk nyerni kell.” A sváb gyökerű kisvárosban hagyományosan jól áll a Fidesz: 2022-ben Vitályos Eszter 60 százalékot kapott, és még a tavalyi EP-választásokon is kicsivel az országos átlag felett szerepelt a Fidesz (45,87 százalék). Azóta a választókörzetek átszabása miatt Pilisvörösvár Menczer Tamáshoz került, de talán még ez sem veszélyezteti a kormánytöbbséget.

Az más sokkal jobban aggaszthatja a kormánypártokat, hogy az általuk támogatott helyi jobboldali szervezet szétesett.

Tavaly júniusban másodszorra is a Fidesz által támogatott Fetter Ádámot választották meg Pilisvörösvár polgármesterének. A kampányban többek között Vitályos Eszter, a Fidesz akkori képviselője is kampányolt Fetter mellett. A választások előtt alapított szervezete, az Egységben Vörösvárért Egyesületnek (EVE) pedig 4 mandátuma lett a 12 fős képviselő-testületben. 2024-ben Fetter egyik ellenfele pont az a helyi szervezet volt (TEVÖ), aminek 2019-ben még a polgármester-jelöltje volt. A jelölti vitában erről a szakításról azt mondta: „Nekem más vezetői elképzeléseim vannak, más vonalon gondolkodok, gondolkodtam és fogok ezután is gondolkodni.”

A vezetői stílusa aztán az új ciklusban az új szervezeténél is olyan feszültségeket okozott, hogy előbb januárban a testületi frakciója esett szét, majd ezen a héten pedig az Egységben Vörösvárért Egyesület 11 tagjából 8-an léptek ki. Akikkel beszéltünk leginkább arra panaszkodtak, hogy a polgármester nem vonta be őket a döntésekbe, sőt az őt jelölő szervezet akaratával is szembe ment.

Politikai cirkusz

A tavaly októberben megalakult képviselő-testület első nagyobb konfliktusát Pottyondy Edina letiltott fellépése okozta decemberben, aminek köszönhetően az ország a humorista poénjai helyett a polgármester kirohanását röhögött. A tiltást tárgyaló ülésen készült hangfelvételből kiderült, hogy polgármester személyesen is ellenezte, hogy standupos tarthassa meg az előadását Művészetek Házában, mert nem akart ott „politikai cirkuszt” látni. Pár hónappal később Fetter Orbán Viktor villámlátogatásáért külön köszönetet mondott.

A botrány a polgármester mögött álló képviselőket is meglepte, nem tetszett nekik, hogy nem vonták be őket a döntésbe. Többek között ez az ügy is hozzájárult ahhoz, hogy januárban az EVE három képviselője közül ketten, dr. Horváth Brigitta és Kiss Zsuzsanna, kiléptek a szervezetből. De a két független képviselő ettől kezdve olyan nyomást tapasztal a polgármester körei felől, hogy május végén inkább lemondtak a mandátumokról. Egyikük, dr. Horváth Brigitta a testületi ülésen egészen kemény állításokkal indokolta a döntését: „Több mint egy éve tartó hadjárat folyik ellenem. Ebbe most már belekeverték családomat, hivatali dolgozó fizetett Facebook-hirdetéseket intézett ellenem, most már feljelentések is vannak igazából a család ellen, és ennek eredménye az, hogy a hivatal motorja, édesanyám, aki 14 évig itt dolgozott, ő is beadta a felmondását.” Horváth felszólalására Fetter csak annyival reagált:

„Ilyen a politika.”

A másik távozó képviselő, Kiss Zsuzsanna körzetében szeptember 21-én időközi választást kell tartani. Azonban a belső feszültségek miatt a polgármester mögött álló szervezetből a napokban szinte minden tag kilépett. Az egyik kilépő, a fideszes Péntek Miklós egy helyi csoportban azt írta, hogy a 11 tagból 8-an a „hónapokon át húzódó belső működésképtelenség, szabálytalanság, és az elnök (egyben: a polgármester) makacs hatalomkoncentrációja miatt” . A törést az okozta, hogy a polgármester annak ellenére is a saját emberét ültette be Horváth Brigitta helyre, hogy az EVE tagsága írásban egyébként Pénteket támogatta.

Péntek Miklós és Orbán Viktor Pilisvörösváron Fotó: Fidesz Pilisvörösvár/Facebook

„Kígyót melengettünk a keblünkön. De úgy tűnik, ez a példány kobraként tekint mindenkire, aki nem bólogat elég gyorsan. Az egyesületi tagok mindig is többet akartak tenni a városért. Információhiány és önzés miatt a tagság C vágányra került. Az egyesület »együtt« indult, de magánszám felé tart. Mi ettől elhatárolódunk. A semmittevéstől, a háttéralkuktól, a gátlástalan politikai játszmáktól. Ez már nem az az egyesület” – írta Péntek Miklós, aki egyébként Fidesz helyi tagjaként ott volt májusban a Harcosok Klubjának elindításán. A pártszakadást a TEVÖ képviselői napirendre akarták venni a csütörtöki testületi ülésen, valamint a testület önfeloszlatását is kezdeményezték volna, de Fetter nem engedte, hogy napirendre vegyék a kérdést.

A polgármester kérdésünkre a történtekkel kapcsolatban azt írta: „Úgy gondolom, hogy belső feszültségek, nézeteltérések minden civil szervezetben előfordulnak, a kérdés csupán az, hogy kezeli őket az ember. Van, aki a megoldásra törekszik és van, akinek minden mindegy alapon marad a rombolás. Ezt az egész felhajtást nem tudom be másnak, mint sértődöttségnek attól az embertől, aki helyett egy – véleményem szerint – elismertebb és alkalmasabb képviselő került be a testületbe.” Az ügyet pedig lezártnak tekinti.