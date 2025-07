Majka vasárnapi írása lett az elmúlt évek legnépszerűbb magyar Facebook-posztja

Alig egy nappal a megjelenése után már több mint 190 ezer reakció van Majka Facebook-posztján, amiben a rapper hosszan reagált az elmúlt napok körülötte zajló médiaviharára.

Arra a viharra, ami azután keletkezett, hogy a debreceni Campus-fesztiválon az ózdi rapper/médiaszemélyiséget a Csurran, cseppen című kormánykritikus számában Bindzsisztán miniszterelnökét alakítva lelőtték a színpadon. Ezután nekiment Majkának és a közönségének Bayer Zsolt, majd megszólalt Lázár is, és gyanús, hogy maga Orbán Viktor is neki üzengetett. A Magyar Nemzet cégeket kért számon, amiért szponzorálják a művészt, majd a kormányközeli körök által nemrég beszerzett One meg is szüntette a szerződését.

Majka ezek után írta meg bejegyzését, amiben azt is jelezte, hogy szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő.

A vasárnap délután 15:36-kor közzétett posztra hétfő délután háromig, vagyis szinte kerek 24 óra alatt több mint 190 ezer reakció (lájk, komment és megosztás) érkezett, ami ezzel a Telex cikke szerint a magyar facebookos univerzum legnépszerűbb posztja lett, megelőzve Magyar Pétert, Orbán Viktor és Hosszú Katintkát is.