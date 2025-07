Bántalmazott nőknek alapított Digitális Polgári Kört Vitályos Eszter

A kormányszóvivő Nők a bántalmazás ellen néven alapított Digitális Polgári Kört a Fidesz országgyűlési képviselőjével, Király Nórával. A beköszönő videójukban azt mondták, ez egy olyan közösség lesz, ami kiáll mindenkiért, „akit bántottak, aki félt, aki hallgatott, aki nem merte elmondani, aki elmondta, de nem hitték el, aki túlélte, és aki még benne van”. Azt ígérik, teret adnak azoknak, akiket elhallgattatnak, valamint történeteket osztanak meg, hogy „többé senki ne érezze úgy, hogy egyedül van”. Király Nóra képviselő a DPK-ról azt írta: „Bízunk benne, hogy sok segítő szándékú és jóakaratú ember csatlakozik hozzánk, hogy még többekhez eljuthassunk, és valódi támogatást adhassunk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.”

Jó kérdés, mennyire lesz lesz harmonikus az együttműködés a különböző Digitális Polgári Körök között, ha az első számúba Orbán Viktor azt a Dopemant is bevette, aki pár éve azt ajánlotta a nőverőknek, hogy lehetőleg bordára üssenek, mert attól a nő elhallgat. Emellett a rapper a dalaiban is egészen máshogy definiálja a nők szerepét a párkapcsolatokban. A Bűnöző című számában pedig a nőjogi mozgalmakról is megosztotta a gondolatait:

„Mit szólnak hozzád a feministák?

Ha nem tetszik valami, mehet az egyenjogúság

Kegyetlen módon pofán baszom őket

Mint szódás a lovát, úgy verem a nőket”