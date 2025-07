Németh Balázs bekapcsolt mikrofonnál káromkodott, majd ezt később a mesterséges intelligenciára fogta

„– Fasza! Elindítottuk?

– Kitöltötted a kis szart?

– Azt ki! A nagy szart is!”

Ezt a beszélgetést lehetett hallani a Németh Balázs vezette, az internet meghódítására létrejött műsor, a Harcosok órája szerda reggeli adásában, pontosabban előtte pár perccel, amikor a Facebookon és a YouTube-on már elindult a visszaszámlálás az élő videó indulásáig, és véletlenül bekapcsolták a hangot.

Az, hogy Németh Balázs kimondta a szájával azt, hogy „fasza”, illetve hogy „nagy szar”, önmagában természetesen nem bírna hírértékkel. Az már igen, hogy élő adásban, amikor már több mint fél órája beszélgetett Kocsis Mátéval, a műsorvezető beolvasott egy kommentet, amiben azt írták; „a YouTube-on az élő adás előtt káromkodást lehetett hallani.”, amire Németh azon melegében a következőt reagálta: „Ha így is volt, akkor azt ööö... csak a mesterséges intelligencia generálhatta, ami innen kiment a stúdióból, nem hiszem, hogy ennek más oka lehetne.” Majd hozzátette: „Ha más oka volt, akkor elnézést kérünk érte természetesen.”

Persze az is előfordulhat, hogy valóban mesterséges intelligencia által generált faszázást lehetett hallani Németh Balázs hangján, de akkor azt a Harcosok óráját készítő stáb játszotta le, ugyanis, ahogy az az alább is kiderül, tényleg ezt lehetett hallani az élő videó indítása előtt:

8:43 – Frissítés: A Harcosok órája Youtube-csatornáján még most, cikkünk megjelenése után, 8:43-kor is is azzal indul a videó, hogy „fasza”.