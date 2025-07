Civilizációs krízis: Magyarország kihagyja a Poetry Slam Európa-bajnokságot

Szomorúan jelentette be csütörtökön a Slam Poetry Magyarország Egyesület, hogy Magyarország hivatalosan is visszalépett a 2025-ös berlini Poetry Slam Európa-bajnokságon való részvételtől. A bajt az okozta, hogy a németek október 15-18. között rendezik meg a versenyt. A magyar szervezők hiába próbálták előrehozni az országos bajnokság döntőjét, a németek nem járultak hozzá ahhoz, hogy október 4-e után küldhessék el a nemzeti bajnokok szövegfordításait. Ahogy abba sem mentek bele, hogy akkor Kovács Nóra Judit, az aktuális slambajnok képviselje Magyarországot 2025-ben is.

A visszalépésről szóló közleményében a Slam Poetry Egyesület megjegyezte, hogy amíg tavaly Kassán több mint 30 ország slammerei versenyezhettek, idén a németek csak 20 országnak adnak lehetőséget. „Nagyon sajnáljuk a kialakult helyzetet, elsősorban a leendő 2025-ös bajnokunkat, hogy elesik ettől a lehetőségtől” - írták.