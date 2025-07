Gulyás szerint Orbán nem is azt mondta, amit mondott a Tisza-párt rendezvényeinek drónos létszámellenőrzéséről

Meglepő kijelentést tett Orbán Viktor még hétfőn a Harcosok órájában. Annyira meglepőt, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón most azt igyekezett bizonygatni, hogy nem is azt mondta a kormányfő, amit mondott.

Írtunk is róla, de idézzük fel Orbánt:

„Óriási gyűlésekről szólnak a hírek. Én arra szoktam kérni a kollégákat, hogy ha van mód, akkor már egy drónt küldjenek már föl, azt' nézzük meg fölülről. És akkor kiderül, hogy ez a nagy ellenzéki óriási gyarapodás, áradás vagy micsoda, az valójában kicsi kis csoportokat jelent csak. De ha szemmagasságból fotózod, az jól néz ki” - mondta Orbán, és bár nem mondta ki a Tisza nevét, másra nem illik „a nagy ellenzéki gyarapodás” és az „áradás”, még ha ezeket ironikusan is használta Orbán.

Írtunk kérdéseket a Fidesznek és a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, hogy kiket utasított Orbán a felvételek készítésére, de nem kaptunk választ.

Gulyás Gergelyt a mai kormányinfón a Telex kérdezte meg, hogy Orbán melyik kollégáit kéri meg, hogy küldjenek fel drónokat a Tisza rendezvényeire. Gulyás szerint egy civil kezdeményezés indult, hogy valóban tömegek vannak-e ezeken a rendezvényeken, „mert akik elmentek, azok tömegesen jelezték, hogy itt azért olyan nagy tömegek nem voltak”. Orbán - Gulyás szerint - erről a civil kezdeményezésről beszélt. A közbevetésre, hogy Orbán azt mondta, a kollégáit szokta megkérni a drónozásra, Gulyás úgy válaszolt, hogy „a civil szférában lehetnek kollégái a miniszterelnöknek”, ami egy érdekes logikai megoldás.

Végül azt is megkérdezték Gulyástól, közfeladatnak tartja-e, hogy drónfotók készüljenek a Tisza-párt rendezvényeiről, amire azt válaszolta, hogy „semmiképpen sem, és miután nincs is ebben közpénz, és nem is vesz benne részt a közszféra, ezért nem kell, hogy közfeladat legyen”.

Mint jeleztük, a Tisza rendezvényeiről a megafonosok posztjaiban jelennek meg rendszeresen légi felvételek. A szombati székesfehérváriról is, ott például hiába írta Deák Dániel, hogy 11 óra után készült a felvétel, a templomtornyokon lévő órák szerint még 40 perc volt a rendezvény kezdetéig.