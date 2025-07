Nem vonulhatnak a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéig a Karácsony Gergely mellett kiálló tüntetők

A rendőrség pénteken hallgatja ki Karácsony Gergely főpolgármestert a Pride megszervezése miatt. Erre az alkalomra szervezett szimpátiatüntetést Jámbor András, a Szikra Mozgalom országgyűlési képviselője a Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc úti épületéhez. Most Jámbor arról beszélt, hogy korlátozó végzést kaptak a rendőrségtől: „Minket most egy kutyfuttatónyi területre, a Budakeszi útra küldenek.” Pedig a képviselő szerint korábban megállapodtak a rendőrséggel abban, hogy kísérhetik el Karácsony Gergelyt a Nemzeti Nyomozó Iroda épületéig, de a rendőrség korlátozó végzése szerint a Labanc utcába be sem mehetnek.

Ehelyett egy 250 négyzetméteres szakaszt jelöltek ki a tüntetésre a Budakeszi úton. „Reméljük, hogy a rendőrség jobb fej lesz a helyszínen, mint ebben a korlátozó végzésben, és engedni fogja azt, hogy túllógjunk a Budakeszi útnak ezen a szakaszán,a járdáján.”