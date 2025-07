Kormányinfó: Jövő hétre ígérik a 3%-os otthonteremtési hitel összes részletszabályát

Az RTL kérdezi, hogy mekkora lehetet az érintetti kör, akik igénybe fogják tudni venni majd az évi egymilliós támogatást? Az érintetti kör 15 százalékának, 1/5-ének lehet hitele Gulyás szerint jelenleg. Körülbelül összesen 300 ezer ember lehet majd jogosult a támogatásra. Van becslés, hogy mennyibe fog mindez kerülni a költségvetésnek, de majd a jövő héten közlik. Gulyás szerint ez nem számít választási osztogatásnak.

Nem váltanak új gazdaságpolitikára? - kérdezi az RTL. A kormány bizalma a gazdaságpolitikában töretlen, felelte a miniszter. A 4-5 százalékos növekedéshez akkor fogunk tudni visszatérni, ha vége van az ukrán háborúnak. Csak külső tényezők okozzák azt Gulyás szerint, hogy Magyarország rosszul áll a gazdasági növekedésben.

Gulyásnak belefér, hogy ruhákat vegyenek közpénzen a köztársasági elnöknek, felelte arra a felvetésére az RTL-nek, hogy miért költöttek több tízezer forintnyi közpénzt Novák Katalin köztársasági elnöksége alatt köpenyre, fürdőruhára, törölközőre.

Az RTL azt is kérdezte, hogy miért nem állt ki a véleményszabadság mellett a kormány akkor, amikor a One szerződést bont Majkával, holott amikor Ákossal bontott szerződést a Telekom, a kormány is szerződést bontott a Telekommal. A bántó véleményeknek lehet tere Gulyás szerint, de a gyűlöletre, bántó viselkedésre való uszításnak nem.

Gulyás a jogszabályok betartására buzdítja Hadházy Ákost, aki szombaton Hatvanpusztán tüntet.