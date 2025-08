Karácsony Gergely a kihallgatása után: Nincs hatalmad felettünk

Bő egy órával a bevonulása után Karácsony Gergely főpolgármester kijött a kihallgatásáról, és hatalmas taps mellett vonult színpadra.

„Köszi, hogy megvártatok. Nem tartott olyan nagyon soká” - kezdte beszédét.

Kikísérték Fotó: Kristóf Balázs/444

A főpolgármester megköszönte, hogy sokan eljöttek most is, és egy hónappal korábban is kimentek a Budapesti Büszkeség menetre. Mint mondta, a Budapest Pride 30 éve első sorban arról szól, hogy a szexuális kisebbséghez tartozó honfitársaink jogaiért küzdjenek, az idei Pride viszont sokkal többről szólt.

„Orbán Viktor azt gondolta, hogy van hatalma felettünk. Mi azért mentünk ki, hogy megmutassuk: nincs hatalmad felettünk” - fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy a szabadság melletti kiállás követendő példája volt a Budapesti Büszkeség menet, de azt is hangsúlyozta, hogy a kiállás minden megtámadott csoport mellett (legyen szó akár roma, hajléktalan, fiatal vagy nyugdíjas emberek csoportjairól).

„Mi mindig itt leszünk, amikor valakit bántaknak a honfitársaink közül” - hangsúlyozta.

Arra is figyelmeztetett, hogy hamarosan „sorsfordító” parlamenti választás lesz Magyarországon, és látjuk, hogy jön a változás.

„De akik ma itt vagyunk, nem csak azt szeretnénk, ha valami véget érne, nem csak egyszerűen szeretnénk megszabadulni egy gonosz hatalomtól, hanem olyan változást akarunk, ami visszavezeti Magyarországot az európai útra. Arra az útra, amelyben a politika szolgálat az uralkodás helyett, és arra az útra, ahol minden állampolgárnak fontos a maga és mások szabadsága. Olyan változást akarunk, ami nem csak egyszerűen megszabadít minket egy gonosz hatalomtól, hanem amely végre mindannyiunk közös otthona. Egy ilyen magyar köztársaságért megyünk el szavazni jövő áprilisban... Pont az a lényeg, hogy azok a politikusok, akik mindig magukról gondolkodnak mindig, akik mindig a maguk egóját akarják csak kiteljesíteni, ezektől a politikusoktól kéne végre teljes mértékben megszabadulnunk.

azoktól kell megszabadulnunk.”

Karácsony a beszédet követő sajtótájékoztatón többet is elárult magáról a kihallgatásról. Mint mondta: kérdésekre nem válaszolt, de nyilatkozatot tett, amiben elmondta a jogi érvelést, aminek köszönhetően megszervezték a Pride-ot. Jelezte azt is, hogy panasszal él a gyanúsítás ellen.

Beszélt arról is, hogy a kihallgatáson mindenki nagyon udvarias volt és végtelenül kellemetlenül érezte magát, ezért ő nem is tud haragudni az eljárást lefolytató rendőrökre. „Arra a politikai hatalomra haragszom, ami ezt a folyamatot elindította.”

Olyan politikai öngólt még senki nem rúgott, mint Orbán Viktor - tette hozzá.

A nyilatkozattétel után rabosították, szelíd formában, mint mondta, a legnehezebb az volt, hogy fotókat készítsenek róla, a magassága miatt. Örkényi abszurd drámaként jellemezte a folyamatot.

Ujjlenyomatot nem vettek tőle. Fotó: Kristóf Balázs/444

Karácsony elmondása szerint nem számol azzal, hogy az ügy bíróság elé kerülhet, netán börtönbe zárják (amivel Tuzson Bence fenyegette előzetesen), szerinte vádemelésig sem jut majd el az ügy.

„Folytatás a szavazófülkében lesz” - zárta mondandóját.

Előzmények

Péntek délelőtt 10 órakor bevonult kihallgatására Karácsony Gergely főpolgármester, akit több százan tapsoltak meg a kihallgatás idejére szervezett szimpátiatüntetésen a Nemzeti Nyomozó Iroda épülete előtt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Mindannyian tudjuk, hogy ez a történet nem rólam szól, hanem arról, hogy Budapest és Magyarország szereti-e eléggé a szabadságot” - kezdte Karácsony Gergely a bevonulása előtti minibeszédét.

„Egy hónappal ezelőtt nagyon sokan megüzenték az egész világnak, hogy Budapesten sem a szabadságot, sem a szerelmet nem lehet betiltani. És ha nem lehet betiltani, akkor nem lehet büntetni sem... Az alapvető kérdés az, hogy szeretjük-e eléggé a szabadságot ahhoz, kiálljunk mellette, és ha igen, már csak vágjuk a centit, hogy végre vége legyen annak a borzalomnak, amiben 15 éve él Magyarország. Remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Remélem hogy szabadlábon fogok távozni. De az biztos, hogy szabadon.”

Fotó: Kristóf Balázs/444

A főpolgármester ezután bement az Nemzeti Nyomozó Iroda épületébe. A szimpátiatüntetésen pedig az azt meghirdető Jámbor András kezdett beszélni (megvárják azt is, amíg Karácsony kijön majd).

Fotó: Kristóf Balázs/444

Jámbor többek közt arról beszélt, hogy a mai napon nem csak azért demonstrálnak, hogy megvédjék Karácsonyt, hanem azért is, hogy megvédjenek „mindenkit, akire a hatalom rá akar lépni, mert más véleménye van.”

Jámbor szerint a hatalomnak azért van szüksége megfélemlítő eszközökre, mert egyre többen merik kinyitni a szájukat, akik felszabadulva érzik magukat, és bevállalják, hogy megharcoljanak (akár a retorziók ellenére) az igazukért. Az országgyűlési képviselő szerint nem szabad megijedni ettől, ki kell állni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Nyugodtan mondjátok el, hogy mocskos Fidesz” - mondta Jámbor a színpadról.

Mocskos Fidesz - mondták a tüntetők a színpad elől.

Szabó Bálint egy rendőr szemszögéből. Fotó: Kristóf Balázs/444

Radványi Viki, a Budapest Pride elnöke is színpadra lépett, és hosszasan sorolta, milyen módokon próbálja a kormány láthatatlanná tenni az LMBTQ-közösséget, akár törvényi erővel, politikai célokból. Miközben - ahogy azt hangsúlyozta - Európa hatodik legnagyobb Pride-ját sikerült idén megszervezni, 300-350 ezer felvonulóval.

„Nem állhatunk meg, amíg el nem törlik ezt a törvényt” - fogalmazott. „El kell törölni” - skandálta vele a tömeg. Radványi szerint a mai meghallgatástól egyetlen dolgot várnak: hogy megszüntetik az eljárást és nem emelnek vádat Budapest főpolgármestere ellen. Külön megköszönte, hogy a péntek délelőtti időpont, és a messzi helyszín ellenére is sokan érezték fontosnak, hogy kiálljanak a főpolgármester mellett.

Ezután várakozni kezdtek a főpolgármesterre.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az esemény előtt egyébként a rendőrség csak azt engedélyezte, hogy a járdán álljanak az emberek, ám később mégis úgy döntöttek, hogy a Budakeszi út felét lezárják, mert olyan sokan voltak.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A résztvevők közt tudósítónk észlelte többek közt Dobrev Klárát és Grézcy Zsoltot (DK), Gurmai Zitát és Kunhalmi Ágnest (MSZP), Kerpel-Fronius Gábort (Momentum), és más politikusokat is. Nem sokkal a kezdés előtt a rendőrök már el is vitték a balhézó Bede Zsoltot.

Bede Zsolt eszmét cserél Szabó Bálinttal. Fotó: Kristóf Balázs/444

Karácsony Gergelyt a júniusi Budapest Pride megszervezése miatt hallgatják ki. A főpolgármester önkormányzati rendezvényként szervezte meg minden idők legnagyobb hazai Pride-ját, amit a rendőrség előzetesen betiltott (bár be se jelentették, hiszen a főváros álláspontja szerint egy önkormányzati rendezvény nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá). Tuzson Bence igazságügyi miniszter pedig börtönnel fenyegette meg a rendezőket.

A felvonulás után a rendőrség bejelentette, hogy a résztvevők ellen nem indítanak eljárást, a szervezőkkel kapcsolatban viszont nyomoznak. A szervezők közül eddig csak Karácsonyt keresték meg, vele telefonon egyeztettek a rendőrök a kihallgatás időpontjáról. A Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítványt információink szerint eddig semmilyen formában sem keresték a hatóságok.

Az esemény előtt támogató üzenetet küldött Iványi Gábor, a magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze is. Mint írta:

„Egyértelműen és teljes szívből Karácsony Gergely főpolgármester mellett állok most (is), amikor az ügyészség - nyilván az alkotmánysértő, alattomos, megbélyegző rabosítás szándékával - maga elé idézte őt. A „hivatalos indok” közismerten a büszkeség és szolidaritás napjának - a főváros elvitathatatlan jogából fakadó - szabad megrendezése. Akik ezt a gyalázatos politikai komédiát most elrendelték, valaha pontosan tudták, hogy az önkény elfogadhatatlan, s azzal szemben a leghatározottabban fel kell lépnie minden tisztességes polgárnak akkor is, ha a kontrollt vesztett hatalom erőszakos tetteihez úgynevezett törvényeket fabrikál. Vajon ezek a hajdani demokraták képesek-e még szégyellni magukat?

Olyan korban, városban, országban élünk, ahol előbb válik gyanúsítottá, aki az emberi jogokat, a demokráciát védi, mint aki a közvagyont dézsmálja. A hatalom mégsem tud minket megfélemlíteni. Nem tudja megállítani, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel és más tisztességes demokratákkal az élen együtt segítsük szegény hazánkat visszatérni az alapvető jogok közös európai normáihoz, a valódi, igazságos békességhez, a rég várt, megérdemelt közéleti tisztasághoz és méltósághoz!”