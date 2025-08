Orbán: „Ha ez elég, győzünk, ha nem elég, akkor is”

Az MCC esztergomi fesztiválján Orbán Viktor hosszabban beszél arról, hogy szerinte a fiatalok miért skandálják a koncerteken, hogy „Mocskos Fidesz!”. Meglepő módon nem is intézte el egy öblös anyázással, mint Bayer Zsolt, és most nem állt meg az egybites összeesküvés-elméleteknél sem: : „Vannak a konteók: »Minden mögött valami lóvé van és valakit fizetnek«, ez az egyik dolog. Én nem űzöm ezt a mesterséget, bár lehet ugyan igaz, de leegyszerűsíti az ember gondolkodását és nem tesz jót. Érdemes a dolgoknak a mélyére nézni.”

Inkább arról beszélt, hogy a fiataloknak a lázadás valahogy az élet természetes része. „A liberális fiatalok a kormány ellen lázadnak láthatóan, illetve minden ellen, ami hatalom, és miután mi vagyunk kormányon tizenegynéhány éve, így most éppen mi vagyunk a célkeresztben. A fiatalok egy másik része, ők a nemzeti gondolkodású fiatalok, ők is lázadnak, de ők a globális hálózatok, Soros Alapítvány, Brüsszel általában az országot elnyomni akaró nemzetközi erők ellen.” És bár korábban Azahriah Rampapapam című száma (ami egyébként tele van füves utalásokkal) jó kedvre tudta deríteni, de mióta az előadó véglénynek nevezte a fideszeseket, azóta nem tudja meghallgatni.

Orbán tisztában van azzal, hogy azzal nem lehet megnyugtatni az ellene lázadó fiatalokat, ha felsorolja nekik a kormány programpontjait. Bár ezeket most is szinte egy levegőre elmondta az SZJA-mentességtől a lakásprogramig, de megjegyezte, hogy „az embernek fiatalként a legjobb, a legtöbb baja az élettel van”. Belátja, hogy „a választás nem csak észkérdés, meg nem csak ajánlatok kérdése, amit a fiatalok kapnak egy kormányzattól, számos más szempont is belejátszik”. Ezért nem hiszi, hogy az ifjúsági programjuk lesz az, ami a fiatalok számára vonzóbbá teszi őket. Inkább azon kell elgondolkodni, van-e abban valami megfontolni való, amit a fiatalok mondanak.

A közvélemény-kutatási adatokra áttérve a miniszterelnök elmondta, hogy csak a saját felméréseinek hisz, és ez alapján van egy világos képe arról, hol tartanak most. „Ebből kiindulva van egy elgondolásom arról, hogy mi a reális célkitűzés a soron következő választásra. Sokat fogunk dolgozni, és nagyon fogunk nyerni.”

Majd újra elmondta azt a megfigyelését, hogy a politikai közbeszéd ma már leginkább az interneten zajlik, amihez a Fidesznek is alkalmazkodnia kell. Erről is vannak elképzelései: „Nem arról van szó, hogy oda is föl kell írni ugyanazt a mondatot, mint amit a Magyar Nemzetben olvasunk, azzal nem megyünk messzire, az egy másik nyelv, ha nem tudjuk ott úgy elmondani, akkor a meggyőző erőnk lecsökken. És ha nincs meggyőző erőd, akkor nincs szimpátia, akkor nincs támogatás és nincs győzelem se. Ezért egy nagy kihívás a jobboldal előtt, egy digitális honfoglalásra van szükségünk, hogy abban a térben is otthon legyünk, és otthon érezzük magunkat, és ott is meg tudjuk vívni a vitáinkat, és el tudjuk mondani a gondolatainkat. Talán ez is közelebb vihet bennünket egyébként a fiatalokhoz, akik kizárólag ezt csinálják, szinte csak ott vannak, azon lógnak, ha jól látom.”

Erre hozták létre a Harcosok Klubját és Digitális Polgári Kört is. Újra megpróbálkozott azzal, hogy elmagyarázza, mi a különbség a két entitás között. Tehát a Harcosok Klubjában azok vannak, akik a dárda hegye, akik kiállnak, beleállnak, vitatkoznak, kapnak egy-két taslit, leosztanak néhány taslit, és azt gondolják, hogy hát ilyen a világ rendje, és küzdenek. Orbán Viktornak azért van szüksége digitális harcosokra, mert ugyan ő szívesen megy elől, de hátranéz, és nincs senki mögötte, egy idő után azt az ellenfél is észreveszi. De mivel nem mindenki ilyen harcos kommentelő, ezért a digitális polgári körökben inkább „azok az emberek vannak, akik szeretik a hazájukat, elkötelezettek is, tesznek is érte, de ez a közélet, ahogyan ráadásul egyre mélyebbre megy, ez nem az ő világuk”.

Bár az év elején a miniszterelnök még fantasztikus évről meg repülőrajtról beszélt, az újabb negyedéves adatokra nézve annyit tud mondani, hogy „háborús körülmények között, amikor a szomszédban háború van és az energiaárakat ez magasan tartja és ráadásul az Európai Unió országai rengeteg pénzt visznek Ukrajnába a háborúra, ilyen körülmények között magas gazdasági növekedést nem lehet elérni”. Egyelőre azt próbálják megvédeni, ami van. Mindezt persze azért mondta el, hogy szemléltesse, mekkora eredmény ilyen körülmények között elindítani a 3 százalékos otthonteremtési programot. „Hat hónapja vergődök, sámfázom, gyomrozom, faragom, fúrom ezt” - sóhajtott fel a miniszterelnök.

Majd rátért arra is, milyen megfontolásai voltak amögött, hogy kiterjesztették az anyák SZJA-mentességét, amit ő szerényen csak adóforradalomként emlegetett: „Különböző családok vannak, amelyek stabilak, kevésbé stabilak, de nem várható el a hölgyektől olyan körülmények között több gyermeknek a vállalása, amikor a vállalások aránya eléri az 50 százalékot és ottmaradnak egyedül a gyerekekkel anyagi bizonytalanságban. Ezért szerintem a nőket, a hölgyeket, az asszonyokat, akik gyereket vállalnak, mindenképp meg kell támasztani, hogy semmilyen körülmények között ne legyenek anyagilag kiszolgáltatva. Ez az adóforradalom erről szól.”

Amikor felmerült, hogy esetleg férfiaknak is kellene adni valamit, Orbán azt mondta: „A férfiak majd elintézik maguk, mert a férfiak azok erősek, és egyáltalán hosszabb ideig életképesek, mármint munkaképesek, és egyébként sem ők vannak otthon a gyerekekkel, hanem az asszonyok, majd a férfiak is megtalálják a számításukat a munkaerőpiacon. Itt alapvetően a hölgyeket kell, a családanyákat kell megtámasztani.” Majd újra felsorolta az adókedvezményeket

„Ennyit tudok vállalni. Többet nem tudok mondani. Ha ez elég, győzünk. Ha nem elég, akkor is.”

Később elmondta, hogy a Fideszben úgy látják, hogy egyelőre még mindig az ó vezetésével van a legtöbb esély arra, hogy megnyerjék a választást.

Előre vetítette, hogy a közszolgáltatásokkal még hosszú ideig nem leszünk elégedettek, „ugyanis az iszonyatos pénzt igényel”. Az egészségügyről azt mondta, hogy a következő évben 280 milliárd forinttal fognak többet költeni, mint az idén, és az nem lesz kész. Ugyanezt mondta a vasútról is annak ellenére, hogy „miniszter úr egy fantasztikus programot hajt végre”. Úgy számol, hogy 2010-ben megkezdett munka 70-75 százalékánál tartanak. „Ha még van 4-6 év, akkor szerintem a közszolgáltatások területén is azt lehet majd mondani, hogy Magyarországnak sehol semmilyen területen nincs szégyenkezni valója a legfejlettebb nyugati országokhoz mérve sem.”

Miután az orosz-ukrán háború és a világpolitikai ügyében lefutotta a szokásos köreit, Orbán Viktor mennyire indokoltak az orosz fenyegetés. Abból indul ki, hogy Oroszország lakosságszámban, katonai költségvetésben elmarad Európától. „Hogy fognak bennünket lenyelni ezek az oroszok, amikor egyébként azt a négy megyét se tudják már mióta elfoglalni? Szóval én azt gondolnám, hogy az a kiindulópont, hogy az oroszok majd jönnek és elfoglalnak bennünket, az egy irreális föltételezés, és nem szabad ebből levezetni a politikai lépéseinket”. Szerinte az oroszok nincsenek abban az állapotban és helyzetben, hogy fenyegetést jelentsenek ma Európára. „Ukrajna egy részére igen, még egész Ukrajnát sem merem mondani”. Szerinte Lengyelország, Magyarország, Románia és Ausztria nincs katonai fenyegetés alatt.

A migrációs blokkot pedig a szokásoson túl arra futtatta ki, hogy „egy évtized múlva a következő politikus nemzedék egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az Ausztria irányából Magyarországra igyekvő migrációs hullámot megállítsa”. Szerinte előbb-utóbb a nyugati határainkat is védeni kell, mert annyira meg fognak változni nyugaton az etnikai arányok.