Betiltaná az „épphogy legális” tartalmakat a Bonnie Blue-ról szóló műsor után a brit pornográfiai munkacsoport

Betiltaná az „épphogy legális” tartalmakat a Bonnie Blue pornósztárról szóló Channel 4 dokumentumfilm után az Egyesült Királyság pornográfiai munkacsoportja az „extrém pornográfia elbagatellizálásáért és normalizálásáért” – írja a Guardian. A lap értesülése szerint az újonnan létrehozott munkacsoport ősszel olyan törvényjavaslatot terjesztene elő, ami betiltaná az olyan „barely legal”, azaz „épphogy legális” kategóriájú tartalmakat, amilyeneket például a Bonnie Blue néven ismert pornósztár is készít.

A javaslat azután készült el, hogy a múlt hónapban felállított független munkacsoport reagált a Channel 4 dokumentumfilmjére, a 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story-ra, ami bemutatta, hogy a pornósztár hogyan létesített szexuális kapcsolatot 12 óra alatt 1057 férfival. A film megjelenése után olyan cégek, mint a Visa és a Smirnoff is visszavonták online hirdetéseiket a streamelt verzióból, miután felülvizsgálták a tartalmat. Az angol gyerekjogi biztos, Dame Rachel de Souza pedig elítélte a filmet, mivel szerinte az „elbagatellizálja és normalizálja” az extrém pornográfiát.

Gabby Bertin, a munkacsoport egyik ötletgazdája bejelentette, hogy ősszel módosító indítványokat nyújt be a bűnügyi és rendészeti törvényhez, hogy illegálissá tegye azokat az online tartalmakat, amik gyerekbántalmazást sugallhatnak – ideértve a felnőttek által, gyerekeknek öltözve készített pornót is. A filmben ugyanis az is látható, ahogy Bonnie Blue (polgári nevén Tia Billinger) egy tanteremben készül egy csoportos orgia forgatására, ahol a modellek iskolai egyenruhát viselnek. A szereplők utólag elismerték, hogy azért választották őket, mert nagyon fiatalnak tűnnek. A dokumentumfilm ezután csak a jelenet előkészületeit mutatta be, a konkrét felvételeket nem.

„Ez a tartalom feszegeti a határokat. A »barely legal« aspektust törvényileg fogjuk kezelni” – mondta Bertin.

A Bonnie Blue-t több mint 1000 férfival szex közben mutató klipek pixelesítve voltak, de a filmet így is széles körben kritizálták, amiért Bonnie Blue márkáját népszerűsíti, és nem kérdőjelezi meg kellően a nő állítását, miszerint amit tesz, „ártalmatlan”.

„Ő rendkívül sikeres lett; felnőtt és beleegyezett, tehát lehet, hogy neki nem árt, de potenciálisan káros lehet azokra, akik azt gondolják, hogy ez normális viselkedési forma” – mondta Bertin.

Majd hozzátette, hogy szerinte „többet kellene kérdeznünk azokról a férfiakról, akik símaszkban érkeznek hozzá szexelni”.

Az angol gyerekjogi biztos pedig arra figyelmeztetett mindenkit, hogy „évek óta küzdünk azért, hogy megvédjük gyermekeinket azoktól a megalázó, erőszakos szexuális tartalmaktól, amik elérhetők a közösségi médiájukban. Ez a dokumentumfilm most visszalépést jelenthet, mert elbagatellizálja, sőt normalizálja azokat a dolgokat, amiket a fiatalok félelmetesnek tartanak. Bonnie Blue tartalma a nők elleni erőszakot szórakoztatásként mutatja be, és hagyja, hogy az a szexista elképzelés, miszerint a nők »alacsonyabb rendűek«, ellenőrizetlenül terjedjen.”

A csatorna szóvivője szerint a film célja az, hogy vitát provokáljon: „A film bemutatja, hogyan szerzett Bonnie Blue világszerte figyelmet és keresett milliókat az elmúlt évben, miközben feltárja a változó hozzáállást a szexhez, a pornóhoz és a feminizmushoz az online világban. A rendező, Victoria Silver számos kihívást intéz Bonnie-hoz a film során a megítélését illetően, a film bemutatja az általa használt taktikákat és stratégiákat, a néző pedig maga vonhatja le a következtetéseit.”