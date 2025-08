Leesett a lelátóról és meghalt egy férfi az Oasis londoni koncertjén

„Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy egy rajongó életét vesztette a tegnap esti koncertünkön. Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és barátainak” – közölte az Oasis zenekar, miután egy férfi meghalt a londoni koncertjükön szombaton.

Fotó: Dinendra Haria / SOPA Images/Dinendra Haria / SOPA Images via Reuters Connect

A rajongó a 90 ezres Wembley Stadion felső karéjában, az egyik legmagasabban elhelyezkedő szektorban ült, ez akár 50 méteres magasságban is lehet küzdőtértől. A Metropolitan Police szóvivője szerint a Wembley-ben szolgálatot teljesítő rendőrökhöz 22:19-kor érkezett bejelentés egy megsérült személyről. „Egy negyvenes éveiben járó férfit találtak olyan sérülésekkel, amik zuhanásra utaltak. Sajnálatos módon a helyszínen halottnak nyilvánították” – mondta a szóvivő. Mivel a koncert teltházas volt, feltételezhető, hogy több néző is szemtanúja lehetett az esetnek, vagy akár véletlenül is rögzíthette a történteket telefonjával. A rendőrség arra kért mindenkit, aki információval rendelkezik, hogy jelentkezzen.

Fotó: ANTOINE JAUSSAUD/Hans Lucas via AFP

Egy rajongó, aki egy alsóbb szektorban ült, a közösségi médiában írta azt, hogy látta, ahogy a mentősök próbálják újraéleszteni a férfit. „Először azt hittem, hogy egy kabát esett le a felső szintről. Aztán megláttam a férfit a betonon. Borzalmas látvány volt” – írta.

Az Oasis visszatérő turnéján Liam és Noel Gallagher 16 év után először lépnek fel újra együtt. Hét koncertet adnak a Wembley Stadionban, ötöt pedig Manchesterben, majd Észak-Amerikában, Mexikóban, Japánban, Dél-Koreában, Ausztráliában és Dél-Amerikában koncerteznek. (Guardian)