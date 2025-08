Élő adásban kapott agyvérzést a szerb befektetésügyi miniszter

Darko Glisic szerb befektetésügyi miniszter rosszul lett a Pink televízió kedd reggeli élő műsorában. Az egészségügyi miniszter szerint agyvérzést kapott.

A jelenetről több felvétel is felkerült a közösségi médiába.

Zlatibor Loncar egészségügyi miniszter azt mondta, hogy Darko Glisicet a belgrádi sürgősségi központban látták el, ahová eszméletlen állapotban szállították. A politikus állapota súlyos.

Glisic 2003 és 2008 között parlamenti képviselő volt, majd Ub település polgármesteri tisztségét töltötte be 2012 és 2024 között. A befektetési minisztériumot 2024 májusa óta vezeti. Alekszandr Vucsics elnök párttársa, a Szerb Haladó Pártba 2008-as megalakulásakor lépett be. (via MTI)