Sötét lett a 444 – megérkezett a sötét mód a böngészőkbe is!

A 444-nél folyamatosan azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb olvasói élményt nyújtsuk, és ennek jegyében az utóbbi időben több kisebb dizájnváltoztatást is bevezettünk az oldalon. Most pedig örömmel jelentjük be, hogy egy régóta várt és sokszor kért funkció is élesedik: megérkezett a sötét mód a webes felületekre is.

Ez a funkció eddig csak az applikációban volt elérhető, de most már a böngészőkben is kímélheted a szemedet a világos háttértől, főleg az esti olvasásoknál.

Hogyan működik?

Automatikusan sötétre vált: ha a böngésződ alapértelmezésben sötét módban fut, a 444.hu is automatikusan sötétre vált, amint betöltöd az oldalt.

ha a böngésződ alapértelmezésben sötét módban fut, a 444.hu is automatikusan sötétre vált, amint betöltöd az oldalt. Kézi átváltás: ha nem használsz sötét módot, de szeretnéd kipróbálni, vagy egy hosszú cikk olvasása közben átváltanál, az alábbi módon teheted meg.

Asztali gépen: kattints a fejlécben megjelenő Kinézet gombra, majd válaszd a sötét nézetet!

Mobilon: a Fiók menüpontra kattintva, a kinézet beállításánál találod majd a kapcsolót.

Ha szívesen beszélgetnél velünk a mostani újításokról, és arról, hogyan használod a 444-et, add meg itt az e-mail címedet, amin kapcsolatba léphetünk veled.