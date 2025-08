Az amerikai kormány leállítja a Karikó-féle mRNS-vakcinák fejlesztését

Robert F. Kennedy Jr. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Az amerikai egészségügyi minisztérium kedden bejelentette az mRNS-vakcinák fejlesztésének leállítását a biológiai orvostudományi kutatási részlegén belül. A közlemény szerint az ún. költségcsökkentő intézkedés összesen 22 projektet érint, amelyek értéke megközelíti az 500 millió dollárt. A döntés a koronavírus-járvány idején indított, az mRNS-sel kapcsolatos beruházások átfogó felülvizsgálatát követően született.

A hírhedten vakcinaszkeptikus miniszter, Robert F. Kennedy Jr. a bejelentés előtt nem sokkal visszavonta a COVID-19 oltásokkal kapcsolatos ajánlásait, elbocsátotta a vakcinákkal kapcsolatos ajánlásokat kidolgozó testületet, és határozottan kiállt az oltási kampány mellett a kanyarójárvány közepén.

Kennedy videóban bírálta az mRNS-vakcinákat, és próbált magyarázatot adni arra, miért állítják le a Pfizer és a Moderna által vezetett, az ország vezető gyógyszergyártó cégeinek részvételével zajló projekteket, amelyek célja, hogy védelmet nyújtsanak olyan vírusok ellen, mint az influenza, a COVID-19 és a H5N1. „A problémás mRNS-programok helyett biztonságosabb, szélesebb körű vakcinastratégiák kidolgozását tartjuk prioritásnak, mint például a teljes vírusvakcinák és az új platformok, amelyek nem omlanak össze, ha a vírusok mutálódnak” – mondta Kennedy a videóban.

Mindenhol visszaveti a betegségek elleni védekezést

A fertőző betegségek szakértői szerint a vakcinákban használt mRNS-technológia biztonságos, és részben ennek tulajdonítják, hogy az első Trump-kormány idején meg tudták fékezni a vírus terjedését.

Figyelmeztettek, hogy a jövőbeli pandémiákat az mRNs nélkül nehezebb lesz megállítani.

„50 éves pályafutásom során nem láttam veszélyesebb döntést a közegészségügy területén” – mondta Mike Osterholm, a Minnesotai Egyetem fertőző betegségek és pandémiás felkészültség szakértője. Az mRNA-technológia gyors gyártási lehetőséget kínál, ami új vakcinát igénylő új pandémiák esetén döntő fontosságú.

„Minden bizonnyal milliók életét mentette meg” – mondta Dr. Paul Offit, a Philadelphiai Gyermekkórház vakcina szakértője, aki szerint az mRNS-projektek félretétele rövidlátó lépés, mivel továbbra is fennáll például a madárinfluenza-járvány veszélye.

Karikó Katalin kutatóbiológus, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója átveszi a Semmelweis Ignác-díjat Kásler minisztertől Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A tudósok az mRNS-t nem csak fertőző betegségek elleni vakcinákhoz használják, hanem a világ minden táján kutatók vizsgálják annak alkalmazását a rák immunterápiájában is. Az év elején a Fehér Házban Larry Ellison milliárdos technológiai vállalkozó dicsérte az mRNS-t a rák kezelésében rejlő potenciáljáért. Az egészségügyi minisztérium szerint „ez a bejelentés nem érinti az mRNS-technológia egyéb felhasználásait a minisztériumon belül”, de nem nehéz belátni, hogy ha az alaptechnológia nem fejlődik, az minden alkalmazási területen érződik.

Az mRNS-technológiát használják az amerikai hatóságok által is jóváhagyott COVID-19- és RSV-oltásokban, de még nem hagyták jóvá influenzaoltásban. A Moderna, amely a COVID-19 és az influenza elleni oltás kombinációját tanulmányozta, úgy véli, az mRNA felgyorsíthatná az influenzaoltások gyártását a hagyományos vakcinákhoz képest.

De ő jobban tudja

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter szerint a megtakarított forrásokat most „biztonságosabb, szélesebb körű vakcinaplatformokra” fogják átirányítani. Hogy melyek ezek, nem tudni.

Kennedy mindenféle összeesküvés-elmélet lelkes terjesztője, a kampánya során arról beszélt, hogy egy féreg megette az agya egy részét, ezért mentális zavarokkal küzd. Ugyan több alkalommal is tagadta, hogy ellenezné az oltásokat úgy általában, és kijelentette, hogy ő és gyermekei is be vannak oltva, mégis többször hangoztatott olyan, széles körben cáfolt állításokat, amelyek az oltások káros hatásait emelik ki.

Robert F. Kennedy és Donald Trump kézfogása Kennedy visszalépése után egy arizonai kampánygyűlésen. Az elnökjelölti kampány befejezéséért járt a miniszteri poszt Fotó: Rebecca Noble/Getty Images via AFP

Az egyik fő hamis állítása, hogy „az autizmus a vakcináktól származik”, de leginkább a covid óta van elemében. Sikerült például olyat is mondania, hogy „a Covid-19 a fehéreket és a feketéket támadja meg. A leginkább immunisak az askenázi zsidók és a kínaiak”. A vírus persze nem támad meg semmilyen konkrét etnikai csoportot. „Ahogyan számos hiteles, szakértők által lektorált Covid-19-tanulmány kimutatta, a fertőzések és halálesetek gyakorisága a különböző társadalmi-gazdasági és etnikai csoportok között az egyenlőtlenségek, a nélkülözés és a nagyobb vagy több generációs háztartásokban való élet következménye” – mondja Melinda Mills professzor az Oxfordi Egyetemről.

Kennedy, miután széles körű bírálatokat kapott, részben visszakozott, mondván, „nem hiszi és soha nem is sugallta, hogy az etnikai hatást szándékosan alakították ki”, és hivatkozott egy tanulmányra, amely szerinte alátámasztja az immunitást befolyásoló genetikai tényezőkről szóló megjegyzéseit. Ezen tanulmány egyik szerzője azonban határozottan elutasította a kutatása ilyen értelmezését, és kijelentette, hogy annak eredményei „soha nem támasztották alá” Kennedy állításait. (AP, BBC, MTI)