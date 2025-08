Trump újabb 25 százalékos vámot vet ki Indiára, amit így már 50 százalékos vám sújt majd

Donald Trump bejelentette, hogy az orosz olaj vásárlása miatt 50 százalékra emeli az Indiára kivetett vámokat. Az amerikai elnök múlt héten jelentette be, hogy 25 százalékos vámot vet ki az indiai termékekre, a friss elnöki rendelet ezt az értéket emeli további 25 százalékponttal. Az új vámtétel 21 nap múlva lép hatályba.

Trump új rendeletével saját kormányának is feladatot adott. A kormánynak meg kell vizsgálnia, más országok is importálnak-e orosz olajat. Amennyiben a kormány talál ilyen országokat, javaslatot kell tennie, hogy velük szemben is hasonló új vámokat vessenek-e ki.

Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az új vámtételt nem sokkal azután jelentette be Trump, hogy véget ért Vlagyimir Putyin és az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff moszkvai tárgyalása. A három óráig tartó találkozót az orosz fél „hasznosnak” és „konstruktívnak” nevezte. Az amerikaiak azonban egyelőre nem nyilatkoztak a tárgyalással kapcsolatban.

Trump néhány napja jelezte, hogy kereskedelempolitikáját eszközként használja majd Oroszországgal szemben. Azzal a céllal, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak. A vámpolitikának volt is mát konkrét következménye. Miután múlt héten bejelentette a 25 százalékos vámot Indiával szemben, az ázsiai ország négy, állami tulajdonban lévő olajfinomító cége leállította az orosz olajimportját. (via The New York Times)