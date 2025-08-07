38 fok is lehet a hétvégén

A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet. Esni nem fog, és a szél se fog fújni – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken zavartalanul napos, száraz idő várható, a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, legfeljebb északon élénkülhet meg néhol. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható kevés felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Hajnalra általában 10-16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 31-37 fok valószínű.

Strandolók a Palatinuson 2024-ben. Fotó: Ács Dániel/444

Vasárnap is napos időre kell készülni, kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12-22, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33-38 fok között alakul.