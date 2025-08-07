Épphogy el tudott menekülni a túrázó a sziklaomlás elől az osztrák Alpokban, az egész jelenetet felvette

Több mint 4 ezer köbméter szikla zuhant kedd délelőtt a Salzburghoz közeli Hierschwiese hegy oldalából egy népszerű kiránduló ösvényre. A jelenetről azóta kering egy felvétel a közösségi médiában, amit egy német túrázó vett fel, aki épphogy el tudott szaladni a kövek elől.

A videó utolsó másodperceiben látszik is, ahogy a túrázó menekülőre fogja. A helyi rendőrség szerint a férfi könnyű sérüléseket szerzett a lábán, de magától jutott el egy közeli hüttébe.

A sziklaomlás eltorlaszolta a hegyre vezető utakat, ezért 20 embert, köztük egy gyereket helikopterrel kellett biztonságba vinni. Jelenleg egy geológus méri fel a helyzetet, a túraútvonalakat lezárták. (via Kronen Zeitung)