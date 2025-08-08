395 Ft-os euróárfolyam: 11 hónapos csúcson a forint

Szárnyal a forint, már 395 alatt van az euróval szemben, és 339 alatt a dollárhoz képest. Ez 11 havi csúcs, utoljára tavaly szeptemberben volt ebben a magasságban a magyar valuta.

Ahhoz képest, hogy december-januárban még 415 forint környékén volt az árfolyam, bő fél év alatt húsz forintos erősödésről beszélhetünk. A július nagy része a 398-400 forintos magasságban telt, pénteken azonban újta közel fél százalékot erősödöttforint, és benézett 395 alá is az árfolyam.

Az euróárfolyam elmúlt egy éve Fotó: ECB

A Portfolio az erősödést elsősorban a reggeli inflációs adattal hozza összefüggésbe. Mivel a magyar infláció a vártnál magasabb, 4,3 százalékos lett, ez erősíti azokat a várakozásokat, hogy tovább lehet magas a hazai alapkamat. Közben az EKB-nál éppen ellentétes irányba, a lazítás felé mutat a piaci várakozás, ami eurós relációban szintén a forint erősödése felé mutathat.