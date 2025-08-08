Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét Izrael biztonsági kabinetje

Egészen a péntek hajnali órákig tartott Izrael biztonsági kabinetjének megbeszélése, amelyen végül elfogadták Gáza megszállásának tervét, amelyről még előző nap beszélt az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjújában.
A hivatala által kiadott közleményben részletezik is a jóváhagyott terveket, valamit az „öt elvet a háború befejezésére”. „Az Izraeli Védelmi Erők felkészülnek Gáza városának ellenőrzésének átvételére, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak” – áll a közleményben, részletezve a „háború befejezésének” öt alapelvét:
Netanjahu korábban azt mondta, a biztonságuk garantálása érdekében akarják eltávolítani a Hamászt, egyúttal lehetővé akarják tenni a lakosság számára, hogy kiszabaduljon Gázából, a területet pedig át akarják adni egy polgári kormánynak.
„Fel akarjuk szabadítani magunkat és Gáza népét a Hamász szörnyű terrorja alól” – folytatta. Netanjahu azonban azt is mondja, hogy Izrael „nem akarja megtartani” Gázát.
„Biztonsági övezetet szeretnénk. Nem akarjuk irányítani. Nem akarunk ott lenni irányító testületként” – tette hozzá.
„Ez katasztrofális következményekkel járhat több millió palesztin számára, és tovább veszélyeztethetné a Gázában még fogva tartott túszok életét” – mondta Miroslav Jenča, az ENSZ főtitkár-helyettese az izraeli tervről. Izrael már most is katonai ellenőrzést gyakorol a Gázai övezet túlnyomó része, az ENSZ becslése szerint 87 százaléka felett.
Becslések szerint egyébként a Hamász eltávolítása nagyon hosszú folyamat lehet, és akár két évbe is telhet.
Az Axios újságírója, Barak Ravid egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt nyilatkozta az X-en, hogy a terv magában foglalja a palesztin civilek evakuálását Gáza városából és egy szárazföldi offenzíva megindítását ott. (BBC)