Netanjahu: Egész Gázát megszálljuk, ez a szándékunk

Izrael teljes katonai megszállás alá vonja a Gázai övezet egészét, és idővel átadja a fegyveres erőknek (IDF, Izraeli Védelmi Erők) a kormányzását – jelentette be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy Fox Newsnak adott interjúban.
A lépésről egy ideje cikkeztek a nemzetközi sajtóban. Netanjahu most kérdésre válaszolva elismerte: „Ez a szándékunk.”
„Nem akarjuk megtartani. Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarjuk kormányozni. Nem akarunk ott kormányzó szervként működni” – tette hozzá.
2023 októbere, a Hamász által elkövetett terrortámadás óta a folyamatos izraeli offenzíva alatt álló palesztin területen most megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. (Reuters)
A több tízezer halott ellenére Izraelnek máig egyik célját sem sikerült elérnie: a Hamász nem semmisült meg, a túszok pedig nem térhettek haza. Eközben az ország korábban elképzelhetetlen külső és belső problémákkal küzd. A folyó és a tenger között azonban továbbra is palesztinként rosszabb, és már mindkét oldalon vannak, akik népirtásra vágynak.
Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.