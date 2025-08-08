Mindenki nyugodjon le, nincsenek medúzák a Balatonban

Az elmúlt hetekben sokan keresték a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetet, hogy véleményt kérjenek: a beszámolók „kocsonyás 2-8-10 cm-es képletek magányos és tömeges megjelenéséről szóltak”, sőt, több esetben egyenesen „medúza szerű képletek tömegeit látták a Balatonban” - írta az intézet.

Íme a begyűjtött minta.
Fotó: Fáy Péter, HUN-REN BLKI/HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet/Facebook

Ám mint kiderült, medúzáról szó sincsen:

„A több centiméteres kocsonyás képletek az árvaszúnyog fajok szaporodásához köthető tojáscsomók. A következő árvaszúnyog generáció előhírnökei.”

A tojáscsomókról alább képek is megtekinthetők.

Szóval aki szombaton átússza a Balatont (vagy csak megmártózik benne), azzal a tudattal tegye: nem medúzákkal, csak a 30 éve nem látott mértékű árvaszúnyog-invázió következő epizódjával osztja meg a habokat.

Címlapkép forrása: Fáy Péter, HUN-REN BLKI/HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet/Facebook

