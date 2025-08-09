Három kistigrist kellett elaltatni néhány nappal a születésük után a lipcsei állatkertben

Szerda este születtek, de mára el is kellett altatni a három szibériaitigris-kölyköt, írja az FAZ. Az anyjuknak, Juskának ez volt az első alomja, és a még tapasztalatlan nagymacska néhány órával a születés után elfordult utódaitól. Az ilyen viselkedés érzelmileg szomorú emberi szempontból, de az állatvilág része, idézi a lap Jörg Junholdot, az állatkert igazgatóját.

Az állatkert azt írta a Facebookon: „Az első néhány óra ígéretes volt – Juska ösztönösen gondoskodott utódairól. Csütörtök délutántól azonban érdeklődése alábbhagyott (…) Ma nehéz szívvel kellett közbelépnünk, és el kellett altatnunk a három legyengült kölyköt, hogy megkíméljük őket a további szenvedésektől.”

Az állatkert szerint a gondozók általi, kézi nevelést szándékosan kizárták, mivel „az utódok anyamacska általi nevelése, valamint az utódok anyától való tanulása elengedhetetlen a természetes viselkedés elsajátításához”. Azt is írták, hogy az állatkertjük munkatársai elkötelezettek „a fajnak megfelelő vadon élő állattartás tudományos szabványa mellett”.

A posztot azzal zárják, hogy bár csalódottak és elkeseredettek, reménykednek abban, hogy az anyatigris „értékes tapasztalatokra tett szert, amelyek segíthetnek neki a következő almában”.