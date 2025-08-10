A fehérvári kórház szerint Magyar Péter hazudik, mikor azt írja, vízvezeték-szerelőket engedtek be egy vajúdó nőhöz

Miután Magyar Péter arról posztolt, hogy a csapvízproblémával küszködő székesfehérvári kórházban egy vajúdó nőhöz vízvezeték-szerelőket kellett beengedni, a kórház azt nyilatkozta a Telexnek, hogy az állítás alaptalan hazugság.

Magyar vasárnap osztotta meg egy névtelen házaspár történetét a Szent György Kórházból:

„Durván két órája megkezdődött a vajúdás, és a nővérek azt az utasítást kapták, hogy be kell engedniük a vízvezeték-szerelőket abba a helyiségbe, ahol épp szülés történik. Egy nővérrel gyorsan körbetekertük lepedővel az akkor már két perces fájásoktól szenvedő feleségemet.”

A kórház szerint nem szerelők érkeztek a kórterembe, hanem egy műtős, aki a kórházban dolgozik, és a protokoll szerinti feladatát látta el. Az intézmény kiemelte, hogy a betegellátási területre kizárólag kórházi dolgozók léphetnek be. A kórház közölte, hogy a mostanihoz hasonló híresztelések célja a betegek és a hozzátartozóik bizalmának rombolása – a kórház ezeket a próbálkozásokat elítélte.

Pénteken derült ki, hogy a székesfehérvári kórház szülészetén ihatatlanná vált a csapvíz, ezért rövid időn belül másodszorra vezettek be teljes vízkorlátozást. A vezetékrendszert már múlt hétvégén is fertőtlenítették, de most újra szükség volt rá. A szülészeti részleg mosdóján az alábbi felirat volt olvasható: