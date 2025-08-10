Megint kitört az Etna, a katonaság is beszállt a tűzoltásba

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására – írja az MTI. A nyári csúcsszezonban nagy forgalmat lebonyolító cataniai nemzetközi repülőtér egyelőre zavartalanul üzemel.

Fotó: GIUSEPPE DISTEFANO/AFP

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. A helyi sajtó értesülései szerint a bűnözői csoportok bozóttüzeket indítottak a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.