Netanjahu szerint azzal, hogy megszállják, valójában felszabadítják Gázát

Izraelnek nincs más választása, mint a gázai offenzíva kiterjesztése – mondta Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Netanjahu háta mögött a felirat: „Nyisd ki a szemed a Hamasz hazugságaira” Fotó: ABIR SULTAN/AFP

Netanjahu elmondása szerint a Gázai övezet 70-75 százaléka az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt áll, azonban a Hamász két további erődítménnyel rendelkezik a régióban. Pénteken az izraeli biztonsági kabinet arra utasította az Izraeli Védelmi Erők (IDF) fegyvereseit, hogy „bontsa le” ezeket az erődítményeket, melyek közül az egyik Gázavárosban található.

Felszabadítani Gázát

A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) által többek között a gázai palesztinok éheztetése miatt emberiség elleni bűncselekményekkel vádolt miniszterelnök szerint Izrael nem elfoglalja Gázát, hanem felszabadítja azt a Hamász uralma alól. Netanjahu szerint a gázai palesztinok is ezt akarják.

Emellett a nemzetközi sajtót is kritizálta, amely szerinte a Hamász propagandáját közvetíti, amikor Izraelt hibáztatja a Gázai övezetben kialakult éhínség miatt – az éhínségről, és annak kialakulásáról itt írtunk bővebben. Netanjahu szerint nem az az izraeli blokád tehet az éhínségről, amely szinte minden humanitárius szállítmányra vonatozott, hanem a Hamász.

Azt is mondta, hogy az izraeli-amerikai hátterű, hosszú ideig egyedüli segélyosztó szervezetként tevékenykedő GHF működéséhez köthető palesztin áldozatokért nem az izraeli katonák, hanem a Hamász a felelős.

Bár több Hamász által fogvatartott túsz hozzátartozója is elítélte az izraeli kormány haditervét, Netanjahu szerint csak úgy fogják tudni kihozni a túszokat, hogy aktív cselekvést vállalnak. „A kimerítő háború nem fogja kiszabadítani őket” – mondta.

Netanjahu szerint, ha Izrael „megadná magát a Hamásznak” a túszokért cserébe, akkor a Hamász újra tudná szervezni magát. A miniszterelnök szerint több megoldás is felmerült egy új, átmeneti gázai hatóság létrehozására. „Nem akarunk Gázában maradni” – mondta, hozzátéve, hogy a célja, hogy a Hamász ne legyen jelen Gázában. (via BBC)