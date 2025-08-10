Orbán: Hajrá, Dopeman!

Orbán Viktor, „az egyes számú Digitális Polgári Kör alapítója, jelenleg miniszterelnök” nevében levelet kaptak a DPK-tagok (az idézet is ebből a levélből származik). A miniszterelnök, akit még a legközelebbi munkatársai is sokszor magáznak, így mutatja be ezt a heti hírlevelet:

„Társadalom, politika, gazdaság és nagyvilág – ahogy én láttam ezen a héten. Rólunk, nektek, tőlem.”

A levél szerint a hét híre, hogy „szeptember 20-án DPK I. országos találkozó. Digitális honfoglalás. Kör-gyűlés. Helyszín: Papp László Aréna”.

Vagy, kevésbé hip, internetes megfogalmazásban: szeptember 20-án tartják a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját a Papp László Arénában.

A levél többi részét nem részletezzük, mert nincs bennük semmi új, és a kormányzat egyéb csatornákon is tudja az üzeneteivel terrorizálni a kedves olvasókat, de a hét mondatát azért még érdemes:

„A végén mindannyian magyarok vagyunk.” – Dopeman

Róla internet-Orbán azt írja a levélben:

„Bankot robbantott. Így is lehet. Még egy rappernek is.

Sohasem szabad megijedni. Ha tiszta a szíved, és vállalod, amiben hiszel, nem árthatnak neked. Még a karakter-bérgyilkos balosok és a tiszás gyűlölethuszárok sem. Hajrá, Dopeman!”

A miniszterelnök ajánlja az előadóművésszel készült interjúkat is a levélben. Épp a héten kérdeztük mi is Orbánt Dopeman súlyosabb szövegeiről: