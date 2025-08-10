Segélykiáltásokat hallott, 15 eritreai migráns fagyoskodott a hűtőkocsijában

15 eritreai migránst szabadítottak ki egy hűtőkocsiból a franciaországi Pas-de-Calais megyében szombaton. Az erősen kihűlt emberek az Egyesült Királyságba próbáltak eljutni.

A helyi hatóságok szerint a kamion sofőrje segélykiáltásokra lett figyelmes, amikor megállt egy autópálya pihenőnél, így fedezte fel a menekülteket, akik valószínűleg már órákkal korábban észrevétlenül elrejtőztek a fagyasztott zöldséget szállító kamionban.

Négyüket kihűlés miatt kórházba vitték, négy kiskorút pedig átadtak egy gyermekek gondozásával foglalkozó szervezetnek. A hűtőkocsiban rekedtek között volt több olyan is, akit a francia hatóságok korábban az ország elhagyására szólítottak fel. A marokkói kamionsofőr ellen nem indult eljárás.

A szigorú biztonsági ellenőrzések dacára sok migráns próbál teherautókon észak-franciaországi kikötőkből Nagy-Britanniába szökni. Még többen próbálkoznak a La Manche csatornán felfújható gumicsónakkal átkelni. Utóbbi különösen veszélyes, rengetegen haltak meg így az elmúlt években. (via Le Figaro, ORF)