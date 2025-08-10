Trump randira hívta Emma Thompsont, amikor kiderült, hogy elvált

1998-ban a frissen elvált Emma Thompson épp a Primary Colors című film forgatásán pihent az öltözőkocsijában, amikor megcsörrent a telefonja. Valaki „azt mondta, »Helló, itt Donald Trump«. Azt hittem szórakoznak velem, úgyhogy megkérdeztem, hogy »miben segíthetek?«” – mesélte a színésznő svájci a Locarno filmfesztiválon.

Thompson 1998-ban Fotó: PASCAL GUYOT/AFP

Erre Trump azt mondta: „Szeretném, ha meglátogatna az egyik gyönyörű helyemen. Esetleg vacsorázhatnánk egyet.” Mire Thompson: „Ez igazán kedves, nagyon köszönöm. Majd visszahívom.” A színésznő épp aznap véglegesítette a válását akkori férjétől, Kenneth Branagh-tól. Donald Trump szintén akkoriban vált el második feleségétől, Marla Maples-től.

Thompson 2023-ban Fotó: JANE BARLOW/AFP

Az egyébként munkáspárti elköteleződésű, környezetvédelmi aktivista Thompson azt mondta, hogy az egybeesésre csak utólag jött rá. „Fogadni mernék, hogy voltak emberei, akik szép, elvált nőket kerestek neki, akikkel mutatkozhat.” A fesztiválon most azzal viccelődött, hogy ha elfogadta volna a meghívást, megváltoztathatta volna az amerikai történelem menetét. (Guardian)