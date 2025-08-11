Az igazi szurkoló a megye egyben is komolyan veszi a dolgokat

A Vas megyei első osztályban szereplő Sárvár FC egyik szurkolója annyira feldühítette magát egy hazai meccsük után még 2024 őszén, hogy már meccs közben szidni kezdte az edzőt. Ezt folytatta a meccs után is, majd előbb egy palack bort dobott annak autójára, később kiszúrta mind a négy kerekét.

A férfi ellen, aki az autóban összesen 43 ezer forintnyi kárt okozott, hatósági eljárás indult, ami mostanra vádemeléssel ért véget, írja az Úgytudjuk. A sárvári ügyészség garázdaság miatt emelt ellene vádat, szerintük a férfi „kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen”. Az ügyet a Szombathelyi Járásbíróság tárgyalja majd.



