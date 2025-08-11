Éles bírálatokat kapott az ENSZ Biztonsági Tanácsában a teljes gázai megszállásról szóló Netanjahu-terv

Éles bírálatok érték a Gázaváros elfoglalására, illetve a gázai övezet teljes megszállására irányuló izraeli terveket az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) vasárnapi rendkívüli ülésén. A Biztonsági Tanácsban egyetlen tag, az Egyesült Államok volt az, amely kiállt Benjamin Netanjahu terve mellett. A zsidó állam miniszterelnök az ENSZ BT ülése előtti sajtótájékoztatóján azt mondta: országának nincs más választása, mint a gázai offenzíva kiterjesztése. Emellett kiábrándítónak és szégyenletesnek nevezte azt, hogy egyes államok – a franciák, a britek és Kanada után legújabb Ausztrália – bejelentették az önálló palesztin állam elismerését.

A Tanács ülésén Miroslav Jenca ENSZ-főtitkárhelyettes újabb katasztrófa veszélyére figyelmeztetett, amennyiben Izrael valóban elfoglalja Gázavárost. Úgy fogalmazott, hogy a tervek „hatással lehetnek az egész régióra, és további kényszerű elüldözésekhez, gyilkosságokhoz és további pusztításhoz vezethetnek”.

Az ENSZ BT-ben állandó tag Franciaország és Nagy-Britannia, valamint a nem állandó tag Dánia, Görögország és Szlovénia nevében felszólaló Samuel Zgobar szlovén ENSZ-nagykövet azt mondta: „az izraeli kormány döntése nem fog hozzájárulni a túszok visszatérésének elősegítéséhez”, épp ellenkezőleg, veszélybe sodorja a túszok életét.

Zgobar felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonai művelet kiterjesztése „tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális humanitárius helyzetet a Gázai övezetben”, valamint további emberéleteket követelhet palesztin civilek tömeges elűzetésével. „Sürgősen felszólítjuk Izraelt, hogy gondolja át döntését és ne hajtsa azt végre” – mondta a szlovén ENSZ-diplomata.

Franciaország, Nagy-Britannia, Dánia, Görögország és Szlovénia közös közleményt is kiadott. Ebben figyelmeztettek éhínség veszélyére a palesztinok lakta területen, továbbá követelték a humanitárius segélyezés kiterjesztését és a biztonságos hozzáférést a térséghez. Az állásfoglalás egyben kitért arra, hogy a radikális iszlamista Hamász terrorszervezetet le kell fegyverezni, s a jövőben semmilyen szerepet nem játszhat a palesztin övezet életében, helyét pedig a ciszjordániai palesztin hatóságnak kell átvennie.

Az Egyesült Államok képviselője, Dorothy Shea ugyanakkor kiállt Izrael mellett és hangsúlyozta, hogy Washington a humanitárius szükségletek fedezésére, a túszok szabadon bocsátására és a béke elérésére törekszik. Szerinte az ENSZ BT ülését „igazságtalanul arra használják, hogy népirtással vádolják Izraelt”, az ilyen vádaskodásokat politikai indíttatásúnak és határozottan hibásnak nevezve. Szerinte ezek csupán a Hamász propagandafogásai.

Az amerikai és a palesztin állam képviselője az ENSZ BT hétvégi ülésén Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP



