Éles bírálatokat kapott az ENSZ Biztonsági Tanácsában a teljes gázai megszállásról szóló Netanjahu-terv

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Éles bírálatok érték a Gázaváros elfoglalására, illetve a gázai övezet teljes megszállására irányuló izraeli terveket az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) vasárnapi rendkívüli ülésén. A Biztonsági Tanácsban egyetlen tag, az Egyesült Államok volt az, amely kiállt Benjamin Netanjahu terve mellett. A zsidó állam miniszterelnök az ENSZ BT ülése előtti sajtótájékoztatóján azt mondta: országának nincs más választása, mint a gázai offenzíva kiterjesztése. Emellett kiábrándítónak és szégyenletesnek nevezte azt, hogy egyes államok – a franciák, a britek és Kanada után legújabb Ausztrália – bejelentették az önálló palesztin állam elismerését.

A Tanács ülésén Miroslav Jenca ENSZ-főtitkárhelyettes újabb katasztrófa veszélyére figyelmeztetett, amennyiben Izrael valóban elfoglalja Gázavárost. Úgy fogalmazott, hogy a tervek „hatással lehetnek az egész régióra, és további kényszerű elüldözésekhez, gyilkosságokhoz és további pusztításhoz vezethetnek”.

Az ENSZ BT-ben állandó tag Franciaország és Nagy-Britannia, valamint a nem állandó tag Dánia, Görögország és Szlovénia nevében felszólaló Samuel Zgobar szlovén ENSZ-nagykövet azt mondta: „az izraeli kormány döntése nem fog hozzájárulni a túszok visszatérésének elősegítéséhez”, épp ellenkezőleg, veszélybe sodorja a túszok életét.

Zgobar felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonai művelet kiterjesztése „tovább súlyosbítaná az amúgy is katasztrofális humanitárius helyzetet a Gázai övezetben”, valamint további emberéleteket követelhet palesztin civilek tömeges elűzetésével. „Sürgősen felszólítjuk Izraelt, hogy gondolja át döntését és ne hajtsa azt végre” – mondta a szlovén ENSZ-diplomata.

Franciaország, Nagy-Britannia, Dánia, Görögország és Szlovénia közös közleményt is kiadott. Ebben figyelmeztettek éhínség veszélyére a palesztinok lakta területen, továbbá követelték a humanitárius segélyezés kiterjesztését és a biztonságos hozzáférést a térséghez. Az állásfoglalás egyben kitért arra, hogy a radikális iszlamista Hamász terrorszervezetet le kell fegyverezni, s a jövőben semmilyen szerepet nem játszhat a palesztin övezet életében, helyét pedig a ciszjordániai palesztin hatóságnak kell átvennie.

Az Egyesült Államok képviselője, Dorothy Shea ugyanakkor kiállt Izrael mellett és hangsúlyozta, hogy Washington a humanitárius szükségletek fedezésére, a túszok szabadon bocsátására és a béke elérésére törekszik. Szerinte az ENSZ BT ülését „igazságtalanul arra használják, hogy népirtással vádolják Izraelt”, az ilyen vádaskodásokat politikai indíttatásúnak és határozottan hibásnak nevezve. Szerinte ezek csupán a Hamász propagandafogásai.

Az amerikai és a palesztin állam képviselője az ENSZ BT hétvégi ülésén
Fotó: SELCUK ACAR/Anadolu via AFP


külföld ensz biztonsági tanács hamász Egyesült Államok palesztin állam Izrael gázai övezet Miroslav Jenca gázaváros Benjamin Netanjahu Dorothy Shea
Kapcsolódó cikkek

Netanjahu szerint azzal, hogy megszállják, valójában felszabadítják Gázát

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülése előtt mindent rosszat a Hamászra fogott, és azokra az újságokra, amelyek Izrael-ellenes propagandát terjesztenek.

Bódog Bálint
külföld

Ausztrália szeptemberben elismeri Palesztinát önálló államként

Ezt az ausztrál miniszterelnök jelentette be. Ezzel többek között az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Kanadát követik.

Haász János
külföld