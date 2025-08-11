Fegyvert adna a közszereplők kezébe a Mi Hazánk önvédelmi célból

A lőfegyvertartás szabályainak felülvizsgálatáról címmel nyújtott be hétfő délután a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, Dócs Dávid határozati javaslatot az Országgyűlésnek, írja a HVG. A javaslat szerint a kormánynak október 31-ig kellene egy jogalkotási koncepciót kidolgoznia a könnyítésről. A Mi Hazánk felvetése alapján

  • könnyíteni kellene az emberélet kioltására elvileg alkalmatlan – de a gáz- és riasztófegyvereknél hatékonyabb – lőfegyverek önvédelmi célú tartásának és viselésének szabályait,
  • megengednék, hogy ha valaki valamilyen célból már jogosult lett fegyver viselésére, akkor az más célból már könnyebben kaphasson fegyvert,
  • illetve a kiemelt közszereplők számára is megkönnyítené a fegyverhez jutást.

Az indoklás szerint utóbbira azért van szükség, mert a „kiemelt közszereplők nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve, ezért indokolt számukra az önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése”.

Ez egyébként nem egyedülálló, hiszen például Brazíliában is van lehetősége a magas kockázatnak kitett személyeknek, hogy fegyvert tartsanak. Ugyanígy a Fülöp-szigeteken is könnyebb számukra a fegyverhez jutás, Olaszországban és Izraelben is indokoltság esetén hozzájuthatnak a kiemelt közszereplők fegyverviselési engedélyhez.

