Kim Dzsongunék dühbe gurultak, a fegyveres erők „alapos és határozott ellenintézkedéseivel” fenyegetőznek

Észak-Korea hétfőn „közvetlen katonai provokációnak” minősítette a dél-koreai és az amerikai hadsereg által tervezett nagyszabású közös hadgyakorlatot, és megtorlást helyezett kilátásba, írja az MTI. No Kvangcsol, a Kim Dzsongun által vezetett rezsim védelmi minisztere azt is kijelentette: „a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) fegyveres erői alapos és határozott ellenintézkedésekkel fognak reagálni az Egyesült Államok és Dél-Korea hadgyakorlataira, és szigorúan gyakorolni fogják szuverén jogukat”.

A miniszter szerint „hadseregük küldetése a nemzetbiztonság védelme” a Dél-Korea és az Egyesült Államok által tervezett 11 napos nagyszabású hadgyakorlatokkal szemben, amelyek szerinte valós és veszélyes fenyegetést jelentenek. Szerinte a „fenyegetés elleni védekezés ürügyén” rendezett hadgyakorlat további bizonyíték a két ország konfrontációs szándékára, amely fokozza az ellenségeskedést és tovább destabilizálja a régió biztonságát.

Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora rakétacsapásokat figyel meg egy 2020 márciusi hadgyakorlaton Fotó: STR/AFP

Észak-Korea rendszeresen elítéli a Dél-Korea és az Egyesült Államok által rendezett katonai hadgyakorlatokat, és néhány korábbi gyakorlatot a Koreai-félszigeten zajló nukleáris háború „próbájának” nevezett, miközben a rezsim az, amely számos rakétakísérletet és éles lőgyakorlatot hajt végre.

Dél-Korea és az Egyesült Államok a múlt héten jelentette be, hogy augusztus 18-án kezdődik az éves hadgyakorlat, amelynek célja a parancsnokság irányításának és a csapatok mozgósításának tesztelése az észak-koreai nukleáris háború fenyegetésének fokozódására reagáló, továbbfejlesztett biztonsági stratégia keretében. A szövetségesek azonban azt is közölték, hogy a hadgyakorlat jelentős részét elhalasztják, és azt a jövő hónapban külön-külön hajtják végre, tekintettel az időjárási körülményekre. (MTI)