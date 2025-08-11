Máris túlléptek a Harcosokon és a polgári körökön, a Fidesz valódi választási csodafegyvere Digitális Tibor lesz

Digitális Tibor

Megvan a Fidesz mesterterve a 2026-os választásokra. Tényleg a neten akarják megnyerni, de persze nem a Harcosok Klubjával vagy a polgári körök nem létező digitális honfoglalóival. Jó kis lufik voltak, de az igazi seriff hétfőn érkezett meg Bitvárosba. Az új V2-es csodafegyver neve: Digitális Tibor. Ő nem más, mint Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter digitális klónja, aki, mint említettem, hétfőn mutatkozott be a neten.

A 444 tudomása szerint bármilyen téma merül fel a kampányban, vagy bármit dob be a Fidesz, azt ezentúl Digitális Tibor fogja megkommentálni mandarinul és hollandul. Nemhogy riposztozni, a székből felkelni sem tudnak majd az átkozott Fidesz-ellenesek! Ha Tibor ezzel a rössel tudja végigtolni a következő 8 hónapot, a fideszes kilenctized sem lesz meglepetés, hiszen a szavazók oroszlánrésze a szavazófülkéig sem tud majd eljutni. Okos terv, kiválóan kombinálva az online és offline világ, illetve Navracsics Tibor legelőnyösebb tulajdonságait.