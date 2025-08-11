Meghalt a kolumbiai elnökjelölt, akit egy 15 éves fiú lőtt fejbe egy kampányeseményen

Két hónappal azután, hogy egy kampányeseményen rálőttek, a kórházban meghalt Miguel Uribe kolumbiai elnökjelölt. A halálhíréről a felesége számolt be az Instagramon, azt írta:

„Örökké életem szerelme maradsz. Köszönöm a szeretettel teli életünket”.

Uribe orvosai már vasárnap azt közölték, hogy a politikus állapota életveszélyesen megromlott. 39 éves volt.

Miguel Uribe Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

A konzervatív politikus a jövő évi választáson tervezett elindulni Gustavo Petro hivatalban lévő baloldali elnökkel szemben, akinek ismert kritikusa volt.

Sokan az utcai erőszak visszatéréséről tartanak

Uribét júniusban Bogotában, az ország fővárosában lőtték meg. Két találat érte a fejét, egy a térdét. A helyi hatóságok szerint a merénylője egy 15 éves fiú volt.

Kolumbiaiak imádkoznak a kórház előtt, ahol Miguel Uribét kezelték. Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

Kolumbiában a 80-as, 90-es években mindennapos volt, hogy drogkartellek politikusokat gyilkolnak meg a nyílt utcán, de az elmúlt évtizedekben – a kokain kereskedelem központjának áthelyeződésével és a szélsőséges gerillacsapatokkal kötött tűzszüneti megállapodások miatt – az országban jelentősen csökkent az utcai erőszak.

Most sokan az erőszakspirál visszatéréséről tartanak. Az Uribe elleni merényletnek vannak gyanúsítottjai, de a pontos indíték egyelőre nem világos. (via NYT)