Robbanás volt egy pennsylvaniai acélgyárban, több tucatnyian megsérültek, egy ember eltűnt

A Pittsburgh melletti US Steel Clairton gyárában robbanás történt hétfőn, a robbanásban többen megsérültek, sokan a romok alatt rekedtek a hatóságok közlése szerint, írja a BBC.

Clairton acélgyár Fotó: DOMINIC GWINN/Middle East Images via AFP

Kasey Reigner, az Allegheny megyei katasztrófavédelmi szolgálat szóvivője megerősítette, hogy „több tucat” sérült van, de a halálos áldozatok számáról vagy a baleset okát egyelőre nem tudott tájékoztatást adni. Egy másik szóvivő szerint a csapdába esett emberek felkutatására mentőakció indult. A helyi KDKA News hírügynökség jelentése szerint legalább egy embert eltűntként tartanak nyilván.

A Clairton Coke Works az Egyesült Államok legnagyobb kokszgyártó létesítménye.