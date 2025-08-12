Az óbudai önkormányzat is feljelentette a Mocsárosdűlőn illegálisan terjeszkedő és hulladéktorlaszokat építő gazdát

Feljelentette a III. kerületi önkormányzat azt a gazdálkodót, aki már húsz éve illegálisan bitorolja a területet az Óbuda közepén lévő természetvédelmi területen, mégsem tudták idáig kitenni.

A Mocsárosdűlőn szarvasmarhákat tartó pár a bírósági végzések ellenére, mindenféle jogcím nélkül sajátjaként kezeli a terület egy tekintélyes részét, méghozzá egyre nagyobbat: az évek alatt egyre kijjebb tolták az illegálisan felhúzott kerítéseiket, most már több, mint 15 hektárt kerítettek el.

A gazdálkodóval már a 2000-es évek közepe óta vitatkozik a tulajdonos Főváros, a A terület kiürítése iránti első per még 2006-ban indult, és jelenleg is folyamatban van egy sor peres, végrehajtási és hatósági eljárás. Jogerős ítélet is van, ezt azonban még mindig nem sikerült végrehajtani.

Miután az ügy egy négyhektáros illegális kaszálás és természetkárosítás miatt nagyobb nyilvánosságot kapott, a Főváros tucatnyi rendőrrel próbálta meg kilakoltatni a gazdákat, de a férfi fenyegetőzése és a bent lévő kutyák miatt a rendőrök nem mertek bemenni.

A kudarcba fulladt kilakoltatási kísérletnél a jogcím nélküli gazdák földjéhez vezető földutakat eltorlaszolták. A III. kerületi önkrományzat most ezért tett feljelentést. Kiss László polgármester posztja szerint „minden bizonnyal a Mocsáros egyes részeit illegálisan állattartásra használó gazdálkodó sittből, veszélyes hulladékból építtetett úttorlaszokat, mert így akarta megakadályozni, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogos tulajdonosként be tudjon jutni a területre” - ezért a kerület, azon kívült, hogy elbontotta a torlaszokat, büntető feljelentést tett, és visszaköveteli a bontás árát és a veszélyes hulladék elszállításának költségét is.

„Ne gondolja senki, hogy a III. kerületben közutat zárhat le büntetlenül!!!”

- írja Kiss a posztjában.