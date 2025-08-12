Kerítésépítő Romulusz és Magyarország első svéd típusú pártja: kiolvastuk a Tisza újságjának első számát

Megjelent a Tisza párt egy hónapja beígért saját lapja, a Tiszta Hang első száma. Ami nem igazi újság, de mégcsak nem is hazudja magát annak, hanem egyfajta programfüzet. Az kapásból feltűnik, hogy az ilyen típusú, postaládákba dobált önkormányzati és fideszes cuccokhoz, illetve a Tisza one man show-jellegéhez képest mennyire kevés Magyar Péter-kép van benne. A 8 oldalon összesen 3, de abból az egyik igazából csoportkép, egyen meg lényegében csak a tarkója látszik, mindegyiken fel van öltözve tetőtől talpig és egyiken sem tesz mémszerű mozdulatot. Vagyis hála istennek nem az internetet akarták kinyomtatni. Hanem micsodát?

Mi ez? És mi nem?

A Tisza jó hónappal ezelőtt, július elején jelentette be, hogy Tiszta Hang címmel kéthetente megjelenő kiadványt kezd terjeszteni. Ami újság formátumú lesz, de nem hagyományos értelemben vett sajtótermék, nem szerkesztőségi tartalom, hanem „a Tisza Párt egyik kommunikációs csatornája” Az ilyen típusú kiadványokhoz képest szokatlan nyíltsággal beszéltek a cucc céljáról, jellegéről és célcsoportjáról is. „Közösségi és politikai edukációs kiadványnak” nevezték, ami „segít elérni azokat az embereket is, akikhez az internetes csatornák nehezebben jutnak el”. Ezt tovább pontosítva: az 5000 fősnél kisebb településen élő választókat célozzák meg a nyolcoldalas nyomtatott füzettel, amit a helyi Tisza-szigetek fognak terjeszteni és persze ingyenes lesz.

Milyen lett?

Formailag egy nyolcoldalas, oldalanként egy vagy két darab, pár másodperc alatt átfutható rövid szöveget, fotókat és pár egyszerű infografikát tartalmazó brosúra. Tényleg nem próbál újságra hasonlítani, emiatt eleve markánsan eltér az elmúlt 15 évben megszokottá vált, a bulvárlapok, a választási brosúrák, a nyugdíjasmagazinok és a radikális röplapok hangulatát egyszerre megidéző fideszes kiadványoktól. Sokkal inkább olyan, mint egy induló polgári középpárt néhány programpontját és központi témáját felvillantó programfüzet egy jó értelemben vett unalmas demokráciában. Mondjuk Svédországban vagy Hollandiában. A valós kontextust nem ismerő olvasó ez alapján sosem találná ki, hogy ez egy 15 éve uralkodó, autokratikus rendszer leváltásával próbálkozó, forgószél lendületével népszerűvé vált mozgalom első nyomtatott periodikája, ami ráadásul az autokrata rendszer bázisát próbálja maga mellé állítani.

Nyelvi megformáltságát és stílusát tekintve markánsan eltér a fokozatosan szuperradikális hangvétel felé elmozdult kormányzati postaládakommunikációtól. Hangsúlyosan visszafogott, nyugodt hangvételű, értékelő jelzőket minimálisan tartalmazó, higgadt, mondhatni leszedált szövegről van szó. A témához képest különösen.



A füzet a cél szempontjából ügyesen van megírva: a szöveg a műfajnak megfelelően igen egyszerű, de nem gügyögős vagy az olvasóit hülyének néző módon. Amit el akar mondani, azt érthetően teszi.

Csak a többedik oldalon válik világossá, hogy mi annyira szokatlan benne a szelídségén kívül: nincs benne sem Gonosz Főellenség, sem pedig Élethalálharc. Ez bizonyos szempontból meglepőnek is nevezhető, hiszen egy frusztrált fideszes által alapított protest-mozgalomtól van szó. Ami azáltal tudott néhány hónap leforgása alatt a rendszer eddigi legkomolyabb kihívójává válni, hogy alapítójuk nap mint nap újabb példákon mutatta be az uralkodó elit és az Első Család urizálását és ezzel párhuzamosan a magára hagyott lakosság szétesett közszolgáltatásait, kezdve az egészségüggyel.

Ez a füzet azonban láthatóan nem erről szól. Megjelennek persze benne a fenti témák is, de csak mintegy a háttérben, visszafogottan. Az egészségügy a nyolcoldalas cucc negyedik oldalán kerül elő először, a tiborczozás és az Orbán-klán gazdagodása pedig az utolsó, nyolcadikon. Ez érezhetően nem protestkiadvány, hanem, ha jól értem a szándékát, inkább kormányzásképes, a lakosság valós problémáira figyelő, a stafétabotot a Fidesztől átvenni képes, MDF-es értelemben vett „nyugodt erőként” igyekszik bemutatni a Tiszát. A kontrasztot nem a folyamatosan őrjöngve beszóló Fidesz ekézésével, hanem a saját, polgári hangjuk bemutatásával próbálja megteremteni. Az első füzetet körüllengő enyhe unalom itt nem hiba, hanem a maga az üzenet. És ne felejtsük el, hogy maga Jelenits tanár úr, a legendás piarista magyartanár beszélt sokszor arról, hogy az igazán értékes nagyregények egyik jellegzetessége pont ez a jó értelemben vett finom unalmasság.

Az a bizonyos szimbolikus első oldal

Talán ennek is köszönhető, hogy az egész füzet nem a párt eddigi konfrontatív slágertémáinak valamelyikével indul - egészségügyi horrortörténetek, kegyelmi ügy, Tiborcz István zsebébe dugdosott koronaékszerek - hanem egy EU-témájú szöveggel, amiben Magyar Péter a globális folyamatokat értő miniszterelnök-jelöltként jelenik meg, aki hitet tesz az EU-tagság, a konstruktív uniós részvétel és a NATO-tagság mellett, miközben a „migrációs nyomásnak” való ellenállását is kihangsúlyozza. Nem is beszélve arról, hogy nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét.

Az első anyagnak mindig mindenhol szimbolikus jelentősége van, itt érdekes, hogy a vidéki - eddig többségében a Fideszre szavazó - kisvárosi-falusi-kisfalusi közönségre célzott füzetben egy ilyen általános, európai léptékű, nem kifejezetten az elképzelt célcsoport napi megélhetési problémáira reagáló írással indítanak. Miközben a szövegből világos, hogy az a csak közmédiát fogyasztó, a kormányzati kampányok által a migránsok és Ukrajna ellen hergelt falusi Fidesz-szavazókat próbálja nyugtatni, hogy Magyar bejövetele közel sem az az internacionalista irányváltás lenne, amit Orbánék sugallnak.

Ez egészen biztosan tudatos választás volt, de az csak a következő pár Tiszta Hang alapján fog kiderülni, hogy mire és kinek is szánják a kiadványt pontosan. Az első szám kicsit olyan, mint egy tévésorozat nyitó epizódja, amiben megvillantanak pár karaktert és potenciális cselekményszálat, de még nem árulják el, milyen irányban mennek majd a dolgok és kardozós-baszós kaland, romantikus komédia vagy krimi lesz-e a dologból. Az sem kizárt például, hogy ez a nyitócikk nem is annyira a kistelepülésen élő tömegeknek, hanem a kistelepülések értelmiségi hangadóinak szól első körben. Őket már érdekelhetik ezek a témák is és a Tisza talán úgy gondolkodik, hogy az ő átcsábításuk lehet a falvak átállításának kulcsa, hiszen az ilyen figurákra sokan hallgatnak helyben. Abban is lehet logika, hogy milliók helyett pár tízezer emberhez szóljanak, akik maguktól továbbítják azokat az üzeneteket, amikre ők maguk rezonáltak. Felmerülhet a kérdés, hogy ha tényleg ők a célcsoport, akik viszont szinte biztosan interneteznek is és képesek lennének ennél összetettebb üzenetek megértésére is, akkor mire föl ez az ügyesen tálalt ékegyszerűség. Erre az lehet a logikus válasz, hogy a Tiszta Hangot talán arra szánják, hogy a helyi hangadók ebben tudják megmutatni a véleményükre adó szomszédoknak, hogy tessék, ezt üzeni a Magyar.

De persze bőven lehetséges, hogy az uniós cikkel való kezdés nem ügyesen kitalált stratégia, hanem szerkesztői elcseszés.

Ebben a nyitószámban a következő témák jelennek meg, oldalakra bontva, ahol + jelet látsz, ott az oldalon nem 1, hanem 2 különböző írás szerepel:

1.)

EU, NATO, kormányzóképesség, migráció, Ukrajna, Magyar vs Orbán, a külpolitikus miniszterelnöki szerepek összehasonlítása

2.)

Ígéret a devizahitelesek kompenzációjára

+

nagy az élelmiszerinfláció, az árrésstop cserébe rossz

3.)

Lakhatás, tiszás bérlakásépítési program és háztáji energiatakarékossági támogatások ígérete

+

a Tisza országos online problématérképének promója

4.)

Itt jön be az egészségügy, az anyag legalább annyira szól az egészségügyi dolgozókhoz mint a páciensekhez. Ügyes húzás, hogy az ígérést nem valami nagy és sok időt igénylő rendszermódosítással kezdik, hanem a visszatéréssel a rendes fertőtlenítéshez.

5.)

A 80 napos országjárás promója.

6.)

A Tiszára nézve kedvező közvéleménykutatási adatok ismertetése. Itt külön kiemelik, hogy Budapesten "Hadházy Ákos körzetében" a Tisza 42 százalékon, a Fidesz 22-n, a névadó pedig csak 18 százalékon áll.

+

Tisza újabb választási ígérete, a Nyugdíjas Szép kártya promója

7.)

Ruszin-Szendi Romulusz rövid bemutatása. RSzR szerepe eddig annyi volt, hogy ő volt az első olyan ismert arc a Tisza mellé állók közül, aki a NER alatt is fontos pozíciót töltött be. De eszerint maguk a tiszás tömegek sem érthették, hogy ezen felül is lesz-e szerepe a figurájának. Amit Magyarék persze azért sem tudtak eddig kidomborítani, mert a Fidesz az első másodperctől gőzerővel támadta a volt vezérkari főnököt, akinek eddig emiatt folyamatosan védekeznie kellett. De ebből most kiderül, mi lesz az ő szerepe? Igen! Vagyis talán igen. A kétbekezdéses szócikk alapján Ruszin Szendi lehet a Tisza migrációellenes arca. Az, aki megnyugtatja a témától tartó eddigi Fidesz-szavazókat vagy a konzervatívabb ellenzékieket. A honvédség egykori főparancsnokát ugyanis azzal mutatják be, hogy „Részt vett a déli határkerítés építésében, melyet a kormányzati híresztelésekkel ellentétben a Tisza meg fog tartani. Ezzel párhuzamosan határozottan fel fog lépni az illegális migráció ellen is."

+

Kis demográfiai blokk arról, hogy kevés gyerek születik. A Tisza megoldási javaslata: ha bíznak a fiatalok a kormányban, többet szülnek

8.)

Érdekes, hogy csak a 8. oldalon jön elő a párt slágertémája, a fideszes elit és az Első Család szemérmetlen gazdagodása. A Paloták magánkézben? című írásban az állam Tiborcz Istvántól vásárolt irodaházairól esik szó meg arról, hogyan próbálják kijátszani a minisztériumok épületeit az Orbán-családnak.

+

Ezzel függ össze a másik anyag az oldalon, egy másik tiszás választási ígéretről, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról.

Kábé így néz ki a Tiszta Hang első száma. Okés indítás, jól eltalált hangütéssel és az eddigi kommunikációhoz képest más hangsúlyokkal, de az még közel sem dőlt el, hogy ebből a falvak bevételét segítő hasznos eszköz lesz-e a Tisza szempontjából vagy a balliberális Nyomtass te is!-hez hasonló hatástalan próbálkozás. Első olvasásra talán kissé meglepő a témaválasztás és a kiadvány felépítése, vagyis az eddigi tiszás slágerek hangerejének látványos lecsavarása. De az eddigi kommunikáció kizárólag az interneten zajlott és a teljes potenciális választói kört célozta, ez pedig nyomtatott és a közönség egy specifikus szeletének szól.

Azt nagyobb kockázat nélkül meg lehet jósolni, hogy a Tiszta Hang első száma nem fog semmiféle felbolydulást okozni a magyar kistelepüléseken. De ez tényleg csak egy olyan első epizód volt, amit el nem csesztek ugyan, de igazából az sem derült ki belőle, hogy milyen lesz a sorozat.