Kétmillióan tiltakoztak az új francia mezőgazdasági törvény ellen, de Macron aláírta azt

Emmanuel Macron francia elnök aláírta az új mezőgazdasági törvényt, miután az Alkotmánytanács megsemmisítette a legvitatottabb rendelkezést, ami egy növényvédőszer újbóli bevezetését célozta – írja az MTI.

A petíció, amit több mint kétmillióan írtak alá. Fotó: JEAN-MARC BARRERE/Hans Lucas via AFP

A törvényt július elején fogadta el a parlament, de már korábban széles körű tiltakozást váltott ki. Főként az a rész, ami a neonikotinoidok családjába tartozó, Franciaországban betiltott, de Európában máshol 2033-ig engedélyezett acetamiprid növényvédőszer újbóli bevezetését írta elő. Korábbi vizsgálatok során kiderült, hogy ez a szer számos szervezetre, köztük a beporzórovarokra és mezőgazdasági kártevők természetes ragadozóira is kedvezőtlen hatással lehet. Nem közvetlenül pusztítja el az állatokat, hanem fiziológiájukat vagy viselkedésüket megváltoztatva, közvetett módon csökkenti az egyedek sikerességét. A kutatók szerint az emberre gyakorolt hatásai is aggodalomra adnak okot. A rendelkezés hatályon kívül helyezését követelő petíciót a Nemzetgyűlés honlapján több mint 2,1 millióan írták alá. A tiltakozás ilyen jelentős támogatása megnyitotta a törvényes utat a már elfogadott szöveg parlamenti vitája előtt, de végül az Alkotmánytanács kivette a törvény szövegéből a vitatott intézkedést. Szerintük a megfelelő szabályozás hiányában ez az intézkedés ellentétes a környezetvédelmi charta joggyakorlatában meghatározott kerettel. Döntésükben a bírák emlékeztettek arra, hogy a neonikotinoidok hatással vannak a biológiai sokféleségre, különösen a beporzó rovarokra és a madarakra, és veszélyt jelentenek az emberi egészségre.

Yannick Neuder francia egészségügyi pénteken azt javasolta, hogy európai szinten értékeljék újra az acetamiprid emberi egészségre gyakorolt hatását, és hogy bizonyított kockázatok esetén tiltsák be ezt a terméket mindenhol Európában. Annie Genevard mezőgazdasági miniszter szerint az Alkotmánytanács döntése fenntartja a francia és az európai jog közötti eltérést és a tisztességtelen verseny feltételeit, ami egyes ágazatok eltűnésének kockázatával jár. Ígéretet tett arra, hogy a kormány a gazdák mellett áll, hogy ne maradjanak megoldás nélkül. Az FNSEA, a legnagyobb francia mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet elfogadhatatlannak minősítette az Alkotmánytanács döntését.