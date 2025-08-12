Kínai munkások tiltakoztak a szegedi BYD-gyárnál, az építkezés főbejáratát is blokkolták

Elégedetlen kínai munkások egy kisebb csoportja blokkolta a BYD szegedi gyárának építkezését bejáratát – írta a szeged365. A lap szerint a 35 fő az új szerződésével nem voltak megelégedve.

A BYD kínai gyára Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A BYD a HVG-nek azt mondta, a csoport elállta a munkaterület főbejáratát, de csak „kisebb mértékben” akadályozta az építkezés. Az érintettek ekkor már nem voltak az építkezés fővállalkozója, a kínai AIM Construction Hungary Zrt. alkalmazottjai, az előző szerződésük július végén lejárt.

A konfliktust a lap szerint az okozta, hogy a tiltakozók még az első ütemben érkeztek az építkezésre, és akkor fix bérezéssel kínáltak nekik szerződést. Az azóta érkező dolgozók azonban már teljesítményarányos bérezést kaptak, ezért a cég nekik is ilyen feltételekkel kínált új munkaszerződést. A dolgozók azonban ezt nem fogadták el és megpróbálták az építkezés akadályozásával elérni, hogy a korábbi feltételek mellett folytathassák a munkát. Az AIM nem ment bele abba, hogy a korábbi szerződés szerint folytassák az együttműködést, a dolgozók pedig az új feltételeket nem fogadták el, és vissza is utaztak Kínába.

A szeged365 megkereste a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökséget is, akik azt írták, a fennakadás a munkavállalók és a fővállalkozó közötti nézeteltérésből adódott, de a beruházás a tervek szerint halad.