Musk jogi lépéseket tenne az Apple ellen az App Store ranglistái miatt

Jogi lépéseket tesz az Apple ellen Elon Musk mesterségesintelligencia-startupja, az xAI – írja a Reuters. A milliárdos azzal vádolta a céget, hogy az App Store rangsorolási rendszere sérti a versenyjogi szabályokat.

Fotó: ROMAIN DOUCELIN/Hans Lucas via AFP

„Az Apple lehetetlenné teszi, hogy bármely AI-cég – az OpenAI-t kivéve – az App Store ranglistájának első helyére kerüljön. Ez egy egyértelmű trösztellenes jogsértés. Az xAI azonnali jogi lépéseket fog tenni” – írta Musk az X-en, ami az ő tulajdonában van.

Jelenleg az OpenAI ChatGPT-je vezeti az amerikai App Store-nak a legnépszerűbb ingyenes alkalmazásokból álló listáját. Azt fontos megjegyezni, hogy az Apple tavaly stratégiai partnerséget kötött az OpenAI-jal, a ChatGPT azóta integrálva van a termékekben.

Egy másik bejegyzésben Musk azt állította, hogy miközben az X a világ első számú híralkalmazása, a Grok pedig az ötödik az összes alkalmazás között, az App Store-ban nem kapnak kiemelést. „Politikai játszmát űztök? Mi folyik itt? A kíváncsi elmék tudni akarják” – írta.

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman hétfőn válaszolt Musk kijelentéseire: „Ez igencsak figyelemre méltó állítás, különösen annak fényében, hogy hallottam olyan vádakat is, miszerint Elon manipulálja az X-et, hogy saját magának és cégeinek kedvezzen, miközben hátrányt okoz a versenytársainak és azoknak, akiket nem kedvel.”